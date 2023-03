Artikkelen fortsetter under annonsen

Spotprisen på nordsjøoljen brent, en sentral referansepris for oljehandel verden over, falt mandag ettermiddag rundt fem prosent til 79 dollar fatet, før den hentet seg inn igjen til rundt 81 dollar. Bakgrunnen er at Silicon Valley Bank-kollapsen har skapt kraftig turbulens i finansmarkedene.

De fallende oljeprisene bidro til å tynge Oslo Børs, der hovedindeksen faller nær tre prosent. Hovedindeksen er dominert av børslokomotivet Equinor, som også faller nær tre prosent.

– Oljeprisen får seg en smekk, som alt annet. Det er SVB som styrer alt i dag, sier SEBs råvaresjef, Bjarne Schieldrop.

– Ser du noen annen grunn til at oljeprisen skal falle?

– SVB er helt klart den utløsende faktoren, jeg vet ikke helt hva annet det skulle være.

Oljeekspertene har lenge snakket om at oljeprisen skal stige høyere fra dagens nivåer, drevet av gjenåpning i Kina, noe som ifølge analytikerne sannsynligvis vil materialisere seg i løpet av andre halvår. Men normal lagerfylling og mer eksport fra Russland enn ventet har lagt en demper på prisene.

– Hvis man får veldig mye makroøkonomisk motvind, kan man potensielt begynne å tvile på oppsiden i andre halvår. Det er mulig markedet bekymrer seg for det.

Schieldrop peker på siste dagers ekstreme bevegelser i rentemarkedet som et bevis på at det virkelig er «usikre tider».

– Jeg får overlate den analysen til kredittanalytikerne, men det er klart at veldig mange år med lave renter, og så ekstremt hurtig renteøkning, skaper negative konsekvenser, som vi ser nå. Det er redsel for at det skal være flere i løypen etter SVB.