I rapporten fra Det internasjonale energibyrået IEA heter det at forbruket av kull økte med 3,3 prosent til 8,3 milliarder tonn i fjor.

I år og neste år venter IEA at mindre kutt i energiproduksjon i kullkraftverk blir mer enn oppveid av bruk av kull i industrien.

I første halvår i år falt etterspørselen etter kull i USA og EU med henholdsvis 24 og 16 prosent. Men det oppveies av en 5 prosents økning hos de to største kullbrukerne, Kina og India.

