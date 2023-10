Artikkelen fortsetter under annonsen

Kinesiske, statseide Cosl er også representert i styret i Norges Rederiforbund, hvor Frank N. Tollefsen, administrerende direktør i Cosl Norge, er styremedlem.

Forbundet bistår, og gir råd til hele den norske utenriksflåten, inkludert norske rederier som ikke er medlemmer. men seiler under norsk flagg. Sikkerhets- og beredskapsavdelingen i Rederiforbundet bistår den norske flåten i maritime sikkerhetsspørsmål.

Følger med

DN har spurt Rederiforbundet om man ser noe problematisk knyttet til det statseide kinesiske selskapet Cosls deltagelse i styret, i lys av kritikken mot Equinors avtaler med selskapet, og myndighetenes advarsler mot Kina på sikkerhetsområdet.

– Vi er svært opptatt av å følge tett med på risikoelementene som ligger i å drive internasjonal virksomhet med utgangspunkt i Norge. En viktig del av dette er å følge opp myndighetenes tilrådninger, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

Han legger til:

– Vi kjenner ikke til at det foreligger offisiell tilrådning fra norske myndigheter mot at norske selskaper med utenlandsk eierskap skal få være medlem i en norsk næringsorganisasjon for virksomhet som drives i Norge.

DN har bedt Cosls administrerende direktør Frank N. Tollefsen om kommentarer til problemstillingene. Han henviser til Rederiforbundets kommentarer om saken. Tollefsen viser til tidligere uttalelser i Teknisk Ukeblad om at han ikke må dele sensitiv informasjon med Kina, og at han er forundret over hele saken.

– Vi har et norsk aksjeselskap, og jeg er på ingen måte en del av det kommunistiske partiet. Det vi sender til Kina, er først og fremst finansielle rapporter, som årlige budsjetter. Daglig drift er fortsatt foretatt av oss, har Tollefsen sagt tidligere.

Sterke reaksjoner

Equinors nylig inngåtte, store kontrakter med det kinesiske statseide selskapet Cosl har skapt voldsomme reaksjoner både blant opposisjonspolitikere og sikkerhetseksperter. Bakgrunnen er Equinors avtaler med Cosl for leie av flyterigger, to av dem alene og én sammen med oljeselskapet Vår Energi. Ytterligere en kinesisk rigg skal være på vei til norsk sokkel, ifølge markedskilder.

Solberg i Rederiforbundet sier at aktiviteten i Cosl Norge tidligere var knyttet til et norskeid riggmiljø og at virksomheten videreførte medlemskapet i Rederiforbundet etter at selskapet ble kjøpt av Cosl i 2008.

På spørsmål om sikkerhet og beredskap drøftes i styret, svarer Solberg:

– Maritim sikkerhet og beredskap er viktig for en verdensomspennende næring som møter trusler og utfordringer globalt. Styrets drøftelser baserer seg på åpent tilgjengelig informasjon og kilder, sier Solberg.

Han påpeker at Rederiforbundet har et formelt oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet knyttet til konkrete oppgaver innenfor skipsfartsberedskap.

– Som følge av dette har beredskapsavdelingen i forbundet dialog med relevante myndigheter. Det deles i den sammenheng ikke gradert informasjon med styret, sier Solberg.

Solid posisjon i Norge

Etter de siste avtalene med Equinor vil det kinesiske staten få en solid posisjon innenfor dette segmentet i Norge – ved å eie hele fem av 13 rigger som blant annet til leting etter olje- og gass og klargjøring av produksjonsbrønner. Dette skjer samtidig som norske etterretnings- og sikkerhetstjenester advarer på det sterkeste mot Kina som en viktig trusselaktør i sine trusselvurderinger.

– Er det gjort noen sikkerhetsvurderinger knyttet til Cosls styredeltagelse?

– Styret i Rederiforbundet velges av generalforsamlingen hvert annet år etter forslag fra forbundets valgkomité. Dagens styre ble valgt i 2022. Styret skal være representativt for medlemmene ut fra geografi, kjønn, kompetanse og mellom de ulike segmentene medlemmene opererer i. Det gjøres ikke særskilte sikkerhetsvurderinger ut over de vurderinger av personlig egnethet som gjøres av valgkomité og generalforsamling i forbindelse med valget, svarer Solberg.

Forutsetningen for å bli medlem i Norges Rederiforbund er at virksomheten er tilknyttet norsk skipsfart eller offshore entreprenørvirksomhet. Utenlandsk offshore entreprenørvirksomhet i oppdrag på norsk kontinentalsokkel kan også være medlemmer, og slik sett oppfyller Cosl Norge forbundets medlemsvilkår.

Ser ingen problemer

– Ser forbundet noen problemer knyttet til at en slik aktør får tilgang til eventuell sikkerhetskritisk informasjon – for eksempel om Kina– som behandles av forbundet?

– Styret har ikke tilgang til gradert sikkerhetsinformasjon. Vi er for øvrig helt åpne i våre vurderinger av de geopolitiske utviklingstrekkene. I den sammenheng viser vi til vurderinger i våre årlige konjunkturrapporter og uttalelser gitt til medier, sier Solberg.

På spørsmål om det er kommet noen innvendinger enten fra andre medlemmer eller norske myndigheter, svarer han:

– Nei, ikke ut over de utspill som har vært i media i forbindelse med Equinors tildeling av riggkontrakter til Cosl Norge. Når det gjelder Equinors valg av leverandør på sine kommersielle kontrakter, er dette kommersielle forhold som vi som forbund ikke har innsyn i. Vi har derfor ingen kommentar til det ut over at vi legger til grunn at kontraktene er tildelt på kommersielle vilkår etter en rettferdig og transparent kommersiell prosess.