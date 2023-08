Artikkelen fortsetter under annonsen

I finværet ved sjøkanten i Hammerfest har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og hans to regjeringskollegaer, finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), møtt opp for å presentere sine planer om et stort kraft- og industriløft i Finnmark tirsdag.

Solskinnet og smilene skjuler imidlertid at elektrifisering av Equinors gassanlegg på Melkøya rett utenfor byen har vært en konfliktfull affære, både lokalt og i regjeringen. Senterpartiet sa tidligere i år nei til prosjektet, som kritikerne frykter vil legge beslag på enorme mengder kraft på bekostning av andre interesser i fylket, og potensielt påvirke reindrift. Melkøya er blitt et episenter for en økende motstand mot å bruke kraft fra land til å sørge for at oljeindustrien (og Norge) når klimamålene sine, med et bakteppe av høyere priser og økende behov for ny, grønn industri.

– Det er en stor sak, det er en omfattende sak, og det er en krevende sak. Men utrolig viktig, sier Vedum etter at Støre har kommet med sine innledende kommentarer.

Utsetter med to år

Som DN og andre meldte allerede mandag, er løsningen blitt at prosjektet, som består av både ny gasskompresjon på anlegget og elektrifisering, til totalt over 13 milliarder kroner, godkjennes – men på visse vilkår.

Full overgang til strøm fra landnettet skjer nå først i 2030, to år etter Equinors opprinnelige planer. Og gassturbinene som i dag brukes til å drifte anlegget skal stå i beredskap til 2033. For dersom det ikke er bygget ut nok ny kraftkapasitet til å dekke behovet på Hammerfest LNG, som anlegget kalles, skal turbinene fortsette å gå.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det stilles krav om at de også skal være operative etter 2030 hvis man ikke har fått på plass nok annen kraft, sier Vedum, og peker mot gassturbinene på anlegget bak ham, på den andre siden av fjorden.

Det kan i så fall få konsekvenser for Norges mål om å kutte klimautslipp med 55 prosent innen 2030. Som statsministeren påpekte igjen på tirsdag, er elektrifiseringen av Melkøya det største utslippskuttprosjektet som noen gang er vedtatt av en norsk regjering. Utslippene fra anlegget, som mottar gass fra Snøhvit-feltet om fryser den ned til flytende form (lng) for eksport, utgjør nesten to prosent av Norges total.

Men Aasland sier regjeringen er optimistisk når det gjelder muligheten for ny kraft.

Ifølge ham er det søkt eller meldt om vindkraftprosjekter som tilsvarer 3000 megawatt. Av dette kan 670 MW realiseres i 2030, hevder han, hvilket er nesten det dobbelte av Melkøyas behov på litt over 350 MW. Dette forutsetter også store nettutbygginger, og regjeringen gir også tillatelse til å bygge to nye kabler i pakken som presenteres tirsdag.

I tillegg til dette har Statkraft snakket om muligheten for å oppgradere effekten til Alta-kraftverket, og det finnes muligheter for havvind i Barentshavet, understreker Aasland – selv om sistnevnte garantert ikke er aktuelt for 2030.

Equinor: – Krevende sak

Snøhvit-prosjektet eies av Equinor, statseide Petoro, TotalEnergies, Neptune Energy og Wintershall Dea, med Equinor som største rettighetshaver og operatør på lng-anlegget. Konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser, Geir Tungesvik, sier til DN at selskapet er klar over at det er konkurrerende hensyn som er satt opp mot hverandre.

Geir Tungesvik i Equinor. (Foto: Carina Johansen) Mer...

– Vi vet at dette også har vært en krevende sak for regjeringen, og at det har vært mange meninger om dette, sier han på telefon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Først og fremst er vi veldig glade og takknemlige for at regjeringen har gitt oss den tillatelsen vi nå har fått. Det betyr at vi kan sikre videre drift utover 2028, som er levetiden til Melkøya slik det ligger an i dag. Det er det viktigste.

Equinor anbefaler at partnerskapet møter vilkårene regjeringen har satt. På spørsmål om selskapet selv vil måtte sørge for at den nødvendige kraftkapasiteten kommer på plass, sier Tungesvik at man ikke skal utelukke at det kan delta i visse prosjekter, men:

– Det jeg hører regjeringen si i dag er at det er mange muligheter som de ønsker å gi prioritet, og at det basert på det vil være stor sjans for at det kommer kraft som kan kompensere for den kraften vi kommer til å bruke på Melkøya.

Tungesvik sier også at Equinor håper det kan være nok kraft til å begynne å bruke strøm allerede før 2030.

– Og hvis det ikke lykkes, da fortsetter dere på gass etter 2030?

– Norge og mange land har inngått klimamål for 2030. Jeg tror det ligger mye prestisje i å få til det hos alle parter, og vi som industri ønsker definitivt å være med og bidra. Siden dette er et av de største enkeltutslippene i landet, tror jeg det vil ligge stor vilje til å finne løsninger på hvordan vi kan sikre gass til Europa og inntekter til Norge, og nå klimamålene.

– Er du bekymret for at elektrifisering i oljeindustrien har mistet legitimitet?

– Det er vår oppgave å komme opp med mulighetene til å nå målene, og så får det være opp til myndighetene å bestemme hvilke prosjekter som er de rette å gå for. Men vi ønsker i alle fall å legge frem det som er mulig og realistisk kostnadsmessig.

Prosjektet fører til at driften på anlegget forlenges til minst 2040.

Stortinget påla også regjeringen å vurdere karbonfangst og -lagring som et alternativ til elektrifisering. Oljedirektoratet har konkludert, som Equinor, med at det ville blitt vesentlig dyrere. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.