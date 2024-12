Statsminister Jonas Gahr Støre var med på den offisielle åpningen av Morrows batterifabrikk i Arendal i sommer. Denne uken fikk selskapet et statlig lån på 1,5 milliarder kroner, men DN erfarer at eierne måtte bidra med garantier for å få en løsning på plass.

Foto: Heiko Junge