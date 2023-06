Artikkelen fortsetter under annonsen

I over fem år har hun vært Paretos olje-orakel, og holdt en av hovedpresentasjonene på meglerhusets årlige energikonferanse. Men når Pareto-konferansen går av stabelen i høst, er Nadia Martin Wiggen (45) der som gjest.

Fra 1. september skal analytikeren og Pareto-partneren begynne å jobbe for Tor Svelland og hans hedgefond Svelland Capital. Fondet investerer blant annet i verdipapirer som er koblet til råvarer, energi og shipping, og er blant de som har gjort det aller best i de urolige markedene det siste drøye året. Avkastningen i 2022 endte på hele 47 prosent.

Wiggen skal fortsatt analysere energi- og råvaremarkedene og spille inn sitt syn til forvalterne med Svelland i spissen, men hovedansvaret i rollen blir å følge opp kundene – og skaffe nye.

– Hovedgrunnen til at jeg blir med i Svelland Capital, er at det er et fantastisk fond, og at det burde forvalte mer penger, sier hun.

– Jeg blir en integrert del av teamet her. Jeg skal bidra til å bygge opp, strukturere, utvide og drive fondet sammen med mine nye kolleger, og gjøre alt fra salg til analyse og representasjon.

Wiggens engelske tittel blir «director», men hun inngår i en flat struktur i teamet som teller ti personer i Oslo og London. Wiggen blir boende i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DN møter henne på Svellands kontor på Solli Plass i Oslo, men uten sjefen selv, som er på reise denne dagen. På en litt skurrete linje fra Roma kommer det rosende ord:

– Jeg er veldig fornøyd med å få Nadia med på laget. Hun har kjempeerfaring, sier Svelland, og peker på at Wiggen har jobbet med forvaltning og råvaretrading i både Phibro og Morgan Stanley i London før hun kom til Oslo.

Fornøyd med ny rekruttering: Hedgefondforvalter Tor Svelland henter Paretos partner og energianalytiker Nadia Martin Wiggen. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Et øye for shipping

Wiggen (45) sier hun kjenner Svelland-teamet godt allerede. Fondet er kunde hos Pareto, og i Morgan Stanley jobbet hun også med Svelland-forvalter Andreas Mattsson.

Nadia Martin Wiggen Født og oppvokst i Toronto i Canada og USA.

Har en master i økonomi fra Handelshøgskolen i Stockholm og en bachelor i internasjonal økonomi fra Georgetown University.

Begynte å jobbe som råvareanalytiker i Morgan Stanley i London i 2007. To år etter startet hun i råvarehandelselskapet Phibro før hun seks år etter dro til Norge der hun ble sjef for Rystad Energys markedsdekning av olje, gass og fornybar energi.

Energianalytiker og partner i Pareto Securities, der hun begynte å jobbe i mai 2018.

Begynner i Svelland Capital 1. september.

Wiggens oppgave blir å bruke det internasjonale nettverket sitt for å hente nye penger til Svelland Capital. Fondet forvalter akkurat nå omtrent fire milliarder kroner, og Tor Svelland sier planen er å lukke det når det kommer opp i 750 millioner dollar, eller cirka åtte milliarder kroner etter nåværende kurs.

Svelland startet fondet i 2016, men hadde et snaut års avbrekk frem til sommeren 2021 som sjef for John Fredriksens management-selskap Seatankers. Med åtte prosent hittil i år er den årlige avkastningen til fondet siden oppstart på 25 prosent.

Svelland har selv en lang karriere som råvaretrader bak seg, både i Goldman Sachs og i Trafigura – og som råvaresjef i Pareto i 2009–2010.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Tors spesialisering innen shipping er noe som virkelig resonnerer hos meg, sier Wiggen, og forklarer at dybdekunnskap om fraktmønstre har vært essensielt for henne helt siden hun begynte hos Morgan Stanley som analytiker i 2007.

– De jeg virkelig lærte mest av var shipping-teamet. Jeg pleide jeg å bruke printeren deres med vilje, så jeg kunne småprate med dem når jeg hentet utskriftene mine. Det å forstå de fysiske strømmene, det er noe som også Svelland-teamet er unike på i Norge.

Nadia Wiggen på kontoret til Svelland Capital, som blir hennes nye arbeidsplass i september. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Skal fortsatt kommentere

Wiggen er flittig sitert i finansmediene, og det er «helt naturlig» at journalister kan fortsette å ringe i tide og utide for å få en kommentar, understreker Svelland.

Wiggen er blant de som tror på et strammere marked fremover, selv om oljeprisen har falt til tross for et overraskende produksjonskutt fra Saudi-Arabia. Hun kaller seg nå litt mer «forsiktig bullish,» men hun og Svelland deler grunnsynet på oljemarkedet:

– Vi tror råvaremarkedene står overfor et tilbudsproblem. De som shorter disse markedene, gjør det ut ifra en forventning om en resesjon som fortsatt ikke er kommet. Det er dragkampen i markedet akkurat nå, sier Svelland.

Foreløpig går den russiske oljeeksporten fortsatt for fullt, til tross for sanksjoner. Men nye restriksjoner kan fort endre på dette, sier han. Svelland peker også på at gassprisen i Europa steg kraftig så sent som tirsdag fordi vedlikehold på norske gassfelt ble mer langvarig enn planlagt.

Wiggen har tre måneders oppsigelsestid og skal også ta ut noe foreldrepermisjon hun har til gode. Men hun skal fortsette å jobbe i Pareto i sommer, blant annet med å forberede energikonferansen.

Hverken Svelland eller Wiggen vil si noe om lønn eller andre betingelser i den nye jobben.

– Det er et hedgefond, så avkastning er nøkkelen, sier Wiggen.

– Kommer du til å tjene mer enn i Pareto?

– Hvis fondet har suksess, er det jo ikke noen grenser, ler hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.