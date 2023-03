Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg synes det er vanskelig å fatte.

Som leder for El- og it-forbundet representerer Jan Olav Andersen rundt 42.000 medlemmer. Litt over 400 medlemmer jobber i Statkraft og flere hundre medlemmer i selskaper der Statkraft er hovedeier.

Andersen rister på hodet over bonussystemet i Statkraft som i fjor resulterte i økte utbetalingen av bonuser til tradere med over én milliard kroner, til rundt 2,2 milliarder kroner totalt.

Bakgrunnen er et rekordresultat i Statkrafts divisjon for markedsoperasjoner, på dårlig norsk kalt trading. Statkraft er en av de store på krafttrading i Europa, hovedsakelig i Oslo og Düsseldorf i Tyskland.

– Nå vet jeg ikke hvor mange mennesker det dreier seg om, men det er noen tall som er utenfor min fatteevne, basert på det jeg har sett i mediene. Det fremstår absurd for meg.

– Helt absurd

Det er ikke kjent hvor mange ansatte som mottar bonus, men for noen år siden ble det anslått at Statkraft hadde 80 tradere i Düsseldorf, i Oslo anslagsvis et par titall. I tillegg kommer et mindre antall i Brasil, USA og India.

Statkraft har ikke ønsket å gi detaljer utover de få opplysningene som kommer frem i notene i årsrapporten.

– Det som kanskje er hovedproblemet er at det er så lite åpenhet rundt dette. Det er vanskelig å finne ut hvor mange det dreier seg om. Er det her enkeltpersoner som har fått mange titall millioner kroner? spør Andersen.

– Det er helt absurde tall, så det er all mulig grunn til å kreve større grad av åpenhet fra Statkrafts side. Det mener jeg man må kunne forvente.

Videre viser Andersen til at tradingvirksomheten i perioder også har gått på enorme tap.

– At en situasjon med ekstreme svingninger i kraftprisene skal utløse sånne belønningssystemer synes jeg er helt vanvittig. Det er først og fremst utenforliggende årsaker til de høye inntektene, ikke innsatsen til den enkelte.

Han mener det grunnleggende sett bør stilles spørsmål ved om Statkraft skal drive med slik trading.

– Man snakker om verdisikring, men det er en spekulativ handel med et stort risikoelement.

El- og it-forbundet Forbundet organiserer ansatte i telekommunikasjonsbransjen, energiforsyningen, elektrobransjen og IT-bransjen

Ble etablert i 1999 ved en sammenslåing av de tidligere LO-forbundene Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund

Organiserer per 2023 rundt 42.000 medlemmer

Jan Olav Andersen har vært forbundsleder siden 2015

Ingen kommentarer fra styret

Ledelsen i El- og it-forbundet kjenner ikke detaljer i bonusordningene utover det som er fremkommet i mediene.

I Statkraft-styret sitter det tre ansattrepresentanter, hvorav to er tilknyttet El- og it-forbundet. Lars Mathisen er hovedtillitsvalgt for El og It-forbundet i Statkraft, mens Thorbjørn Holøs er hovedtillitsvalgt for El- og it-forbundet i Skagerak Energi.

– Har dere spurt dem?

– Vi har ikke diskutert dette. Men vi kommer til å følge opp dette med våre tillitsvalgte.

Ansattrepresentant Thorbjørn Holøs har ikke besvart DNs gjentatte henvendelser. DN har forsøkt å komme i kontakt med Lars Mathisen via Statkrafts sentralbord, men Mathisen har foreløpig ikke besvart DNs telefonhenvendelser.

Kommunikasjonsdirektør Claus Sonberg i Statkraft skriver i en sms at styreleder Thorhild Widvey ikke ønsker å stille til intervju om bonusene, ei heller kommentere uttalelsene fra Andersen.

– Vi har heller ingen ytterligere informasjon eller kommenterer til bonusene utover det som ble rapportert og kommentert på pressekonferansen i forbindelse med fjerdekvartalstallene, skriver Sonberg.

DN har sendt en henvendelse til Næringsdepartementet med forespørsel om en kommentar fra Jan Christian Vestre til Andersens uttalelser. Departementets presseavdeling har ikke besvart DNs henvendelser.