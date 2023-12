Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er høy temperatur i energidebatten, og det kan virke som den blir ekstra høy når temaet er potensialet for kjernekraft i Norge.

Forrige uke presenterte Rystad Energy en rapport bestilt av blant andre NHO som langt på vei avfeide kjernekraft som en mulighet, i alle fall i nærmeste fremtid. Kjernekrafttilhengere gikk rett i angrep, og kalte skrivet blant annet et «bestillingsverk.» Blant de som brukte det uttrykket var NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland, som mente rapporten sto til stryk faglig sett.

I en uvanlig offentlig irettesettelse går NTNU-rektor Anne Borg nå ut mot de to forskernes språkbruk og tone i et leserinnlegg i DN.

«Utilbørlig omtale»

Borg viser til at førsteamanuensis Nøland og postdoktor Hjelmelands uttalelser i DN 27. november omtalte rapporten som et «bestillingsverk» og «partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt». Dette er «karakteristikker som jeg som rektor vil ta sterkt avstand fra,» skriver Borg.

«Ved NTNU er det stor takhøyde for faglig uenighet, og ytringsfriheten står sterkt. Men det er også et viktig prinsipp at man ikke driver utilbørlig omtale av meningsmotstandere. Vi oppfordrer våre forskere til å diskutere det faglige innholdet i Rystad Energys rapport og få frem det de mener er svakheter, ved å stille gode og kritiske spørsmål til rapporten,» skriver hun videre, og legger til:

«Jeg ønsker å understreke at utsagnene i artikkelen er en retorikk og en diskusjonsform jeg ikke kan stå inne for som rektor ved NTNU. Det må stå for Nølands og Hjelmelands regning.»

Videre sier Borg at NTNU skal bidra med kunnskap, ikke ta stilling til veivalg i energipolitikken, og avslutter med å gjenta at andre aktører i debatten skal omtales «med respekt.»

Beklager – og advarer

Nøland og Hjelmeland vedgår begge at de kunne valgt en mindre krass tone, men står samtidig fast på kritikken av Rystads rapport.

– Vi må kunne kalle en spade for en spade. Men hvis Anne Borg med flere mener at «bestillingsverk» er et uheldig ord som ikke kan brukes, så vil jeg beklage det. Jeg burde heller nøyd meg med å poengtere at dette er et ikke-fagfellevurdert arbeid, selv om substansen av kritikken er den samme, sier Nøland.

Hjelmeland forklarer at ting gikk fort for seg den ettermiddagen Rystad og NHO presenterte rapporten, og at de to forskerne nok hadde formulert seg litt rundere hvis de hadde sett sitatene sine skriftlig før publisering. Han tar Borgs innlegg som en oppfordring til å «roe ned retorikken» snarere enn et ønske om å begrense forskeres rom til å ytre seg.

Nøland advarer likevel om en slik mulig effekt.

– Det er bra at hun understreker den akademiske friheten, men jeg håper ikke dette kan gi en nedkjølende effekt, og at folk blir redde for å uttale seg i debatten. Og spesielt i debatter der det er mektige, pengesterke aktører som uttaler seg.

– Jeg synes det er legitimt å stille spørsmål om finansieringen og hvordan det påvirker rapporten. Vi var i kontakt med Rystad underveis i rapporten, og opplevde at de brukte flere urealistiske antagelser for å få kjernekraft til å virke dyrere i forhold til havvind, for eksempel. Vi kan ikke mene at Rystad-rapporten er en faglig god rapport når vi mener den ikke er det. En del av innholdet er godt, men det henger ikke sammen med konklusjonen – det ville aldri holdt i den vitenskapelige verden.

Ikke kontaktet

De to forskerne sier at prosjektleder og instituttleder begge har påpekt at de syntes formuleringene var litt vel krasse, men at de ikke er blitt kontaktet direkte av rektor, heller ikke om at hun hadde sendt et debattinnlegg til DN om dem.

DN har spurt om å få snakke med Borg, men hun sitter opptatt i møter hele tirsdagen, opplyser mediekontakt Kristin Gjærevoll. I en epost hun videreformidler, uttaler Borg følgende:

– Energiomstillingen er helt avgjørende for det grønne skiftet. Da må vi se på ulike energiformer, og i den konteksten er også kjernekraft viktig. NTNU er en viktig aktør innen energiforskning, og våre forskere skal bidra med grundige, faglige synspunkter og kritiske spørsmål til det de er faglig uenige i. Det forventer jeg at de gjør på en måte som fremmer godt debattklima.