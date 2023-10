Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra 2030 til 2040 får vi inn mer fornybar kraftproduksjon både i Norge og landene rundt, og NVE venter at strømprisen da kommer til å falle.

Men frem mot 2030 blir strømprisen høy.

– Vi venter at kraftprisen i 2030 vil være høyere enn det vi var vant med før 2021. Det er basert på en forventning om høye gass- og CO2-priser og en svakere norsk kraftbalanse, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Lund sier at de høye strømprisene i landene rundt oss, kommer til å presse strømprisen oppover de neste årene.

– Vi vil nok både få perioder med svært høye priser og perioder med priskollaps, sier Lund.

Målt i 2022-kroner tror NVE at strømprisen i snitt blir på rundt 80 øre/kWh i 2030. Fram mot 2040 ventes prisen å falle til rundt 50 øre.

NVE legger til grunn at det bygges ut store mengder solkraft, vindkraft og havvind i Europa frem mot 2040.

Hvor mye som bygges ut i Oslo, er uklart.

– Hvor mye kraft vi velger å bygge ut i Norge, vil bety mye for strømprisen. Økt kraftproduksjon og mer energieffektivisering vil bidra til lavere strømpriser, sier Lund.

