Ny sjef i Aker Carbon Capture skal gjøre karbonfangst lønnsomt – ikke noen konkret dato Aker Carbon Capture har et samlet underskudd på 492 millioner siden oppstarten i 2020. Den nye sjefen forteller at forgjengeren har bygget et godt utgangspunkt for selskapet.

2 min Publisert: 11.07.23 — 20.01 Oppdatert: 13 timer siden