På kort tid har Saudi-Arabia kuttet oljeproduksjonen fra 10,5 millioner fat til ni millioner fat dagen. Mandag ble det klart at Saudi-Arabia forlenger sitt produksjonskutt juli på én million fat per dag til også å gjelde august. Samme dag kunngjorde Russlands visestatsminister Alexander Novak at Moskva kutter 500.000 fat i august.

Tross millionkutt forblir oljeprisen stabil. Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB mener det hovedsakelig er én ting som holder oljeprisen tilbake.

– Renteøkningene gir en global makroangst. Selv om oljeetterspørselen er helt grei nå, er det usikkerhet knyttet til hva som vil skje i andre halvår når renteeffekten slår ut i full blomst.

I det nyheten ble kjent steg spotprisen for nordsjøoljen brent fra 74,8 dollar til over 76 dollar fatet, men innen dagen var omme hadde spotprisen på ny falt tilbake.

Om få uker kan dette imidlertid endre seg.

– Veldig, veldig lave nivåer

Det siste året har sentralbankene verden over satt opp styringsrenten. For hver renteøkning øker frykten for en global resesjon, og det er nettopp dette som er bakgrunnen for at markedet holder igjen på oljepris-fronten, mener Schieldrop.

Historisk sett ser man ikke den realøkonomiske effekten av en renteøkning før 12 måneder er gått, argumenterer analytikeren.

Selv om sentralbankenes renteøkning begynte allerede på vårparten i 2022, var det i andre halvdel at den amerikanske sentralbanken hevet renten på sitt meste med totalt tre prosent.

Markedsaktørene frykter med andre ord at en økonomisk nedtur er rett rundt hjørnet. Dette underbygges av at den amerikanske innkjøpssjefsindeksen (PMI) falt til 46. PMI-indeksen er basert på intervjuer med innkjøpssjefer i industribedrifter og er en temperaturmåler for økonomien. Verdier over 50 er en indikasjon på økt aktivitet i økonomien.

– Dette er det laveste PMI-indeksen har vært på siden april 2020, og siden det er det laveste siden 2008. Vi snakker om veldig, veldig lave nivåer som fortsetter nedover, sier Schieldrop.

Venter prisstigning neste uke

Selv om mye peker i retning av økonomiske nedgangstider, mener Schieldrop oljeprisene vil stige i løpet av andre halvdel av 2023.

– Det er klart at makroangsten er berettiget, men vi tror at Opec-kuttene vil fungere. Vi ser at de agerer hyppig og er villige til å kutte det som trengs for å holde prisen helst rundt 80 til 85 dollar fatet, men i hvert fall over 70 dollar fatet.

Han tror vi vil se effekten av Saudi-Arabias produksjonskutt i juli allerede neste uke.

Venter betydelig underskudd

Oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets mener også oljeprisen vil styrke seg i andre halvår. Han peker på overraskende sterke data fra bil- og flytrafikken som indikatorer på at vi snart vil se fallende oljelagre.

– Vi tror det skal mye til for at oljemarkedet ikke er i betydelig underskudd i andre halvår. Normalt sett vil det føre til stigende oljepriser.

– Akkurat nå tror ikke markedet på tilstrammingen i oljemarkedsbalansen før man ser det gjennom fallende oljelagre. Det tror vi vil komme ganske konsekvent gjennom andre halvår, sier oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets.

Han tror Saudi-Arabia vil la markedet være i villrede om hvor lenge kuttet fortsetter, men at så lenge prisene forblir under 80 dollar fatet så vil kuttet fortsette.

På spørsmål om hvor lenge det vil ta før oljeprisene stiger, svarer Martinsen at markedet vil øke oljeprisen i det de ser at oljebalansen er i underskudd.

– Seeing is believing, konkluderer han.