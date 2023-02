Artikkelen fortsetter under annonsen

Like før klokken 10 fredag formiddag gjorde oljeprisen et solid hopp og steg tre prosent. Et fat nordsjøolje blir nå handlet for 86,7 dollar.

Det skjedde etter at Russland varslet at de planlegger å kutte oljeproduksjonen med 500.000 fat om dagen som svar på vestlig pristak på russisk olje, melder Bloomberg.

«Russland mener at mekanismen for pristak på russisk olje- og petroleumsprodukter er et inngrep i markedet og en utvidelse av destruktiv energipolitikk i vesten», sa visestatsminister Alexander Novak i en uttalelse ifølge Bloomberg.

Det russiske produksjonskuttet, som tilsvarer rundt fem prosent av produksjonen i januar, har blitt antydet en rekke ganger som svar på internasjonale sanksjoner mot Russland.

«Per nå er Russland i stand til å selge sine oljevolumer til utenlandske markeder, men den ønsker ikke å holde seg til prisen restriksjoner pålagt av vestlige nasjoner», sa Novak ifølge Bloomberg.