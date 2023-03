Artikkelen fortsetter under annonsen

Brent spot-oljen falt brått rundt en dollar fatet fredag, men hentet seg raskt inn igjen og handles fredag ettermiddag til 85 dollar fatet.

Fallet kom etter et sak i avisen Wall Street Journal om at De forente arabiske emirater har en intern debatt om å forlate Opec, en beslutning som vil undergrave Opecs makt i globale oljemarkeder.

Det opplyser tjenestemenn, skriver Wall Street Journal (WSJ) fredag, ifølge TDN Direkt.

Avisen skriver at Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har skilt seg på flere fronter, konkurrert om utenlandske investeringer og innflytelse i globale oljemarkedene, samtidig som de har vært uenig i retning av Jemen-krigen. Uenighetene utfoldet tidligere bak lukkede dører, men er nå i økende grad mer synlig, og truer med å omorganisere allianser i regionen, ifølge WSJ.

Da Abu Dhabi organiserte et toppmøte for ledere i Midtøsten i januar, var den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman fraværende. En måned før droppet topplederne i De forente arabiske emirater et toppmøte i Riyadh. Ifølge tjenestepersoner har topplederne i de to landene styrt unna hverandre med vilje, skriver avisen.

I Opec er Emiratene forpliktet til å produsere mye mindre enn de er i stand til, noe som demper landets oljeinntekter. Landet har lenge presset på for å pumpe mer olje, men saudierne har sagt nei, har OPEC-delegater sagt.

Emiratene var uenig med saudierne i oktober i fjor, da Opec+ bestemte seg for å redusere oljeproduksjonen for å støtte opp råoljeprisene.

I offentligheten har Emiratene støttet produksjonskuttet. Men amerikanske tjenestepersoner sier at Emiratene fortalte dem at de ønsket å produsere mer, i tråd med Washingtons ønsker, men møtte motstand fra Saudi-Arabia. Siden den gang har Emiratene presset OPEC+ til å la landet produsere mer, ifølge kilder, skriver WSJ.

