Etter elleville tall i 2020, 2021 og 2022, har 2023 vært et marerittår for franske Pierre Andurand og hans hedgefond.

Så langt i år har høyrisikofondet Andurand Commodities Discretionary Enhanced Fund falt rundt 51 prosent, etter et fall på ytterligere syv prosent forrige måned, skriver Bloomberg, som viser til et rundskriv til investorer.

Det er uklart akkurat hva som har ført til de nylige tapene, men Andurand har tidligere inntatt en svært «bullish» holdning til oljeprisen, som han tidligere i år spådde i over 140 dollar per fat. I skrivende stund ligger nordsjøoljen (brent) på 74 dollar per fat etter et fall på over 40 prosent det siste året.

Andurands hedgefond oppnådde en avkastning på hele 154 prosent i 2020 da koronapandemien sendte markedene ut i kaos. I 2021 ble avkastningen på 87 prosent, mens tallet i fjor var 59 prosent.

Sentral nordmann

Andurand Capital trader kun opsjoner og terminkontrakter, og hovedsakelig i olje og oljeprodukter. Alle investeringsbeslutninger tas av Andurand selv, mens det er norske Håkon Haugnes som har ansvar for det operasjonelle som finans- og driftsdirektør.

– Alt vi gjør er å analysere tilbud og etterspørsel. Da koronaviruset dukket opp, jobbet vi dag og natt for å finne ut hvordan det trolig ville spre seg og hva det ville bety for oljemarkedet, har han tidligere sagt til DN.



Haugnes møtte Andurand da han studerte i Toulouse i Frankrike på 1990-tallet. Etter noen år som teknologigründer i Norge, flyttet Haugnes til London, og har jobbet for Andurand siden 2009.

Tidligere i år uttalte Haugnes til DN at oljeprisene ikke reflekterte oljemarkedets fundamentale forhold. Han mente en del av forklaringen kunne være at det er færre oljespesialister som handler i markedet nå enn før, slik at det legges for stor vekt på kortsiktige variabler og makroøkonomisk støy.

– Det er ett eller annet som ikke stemmer i oljemarkedet. Hvis du ser på det ovenfra, er det gjenåpning i Kina, maks oljeproduksjon i nær sagt alle land, og slutt på tilførsel av olje fra strategiske lagre i USA. Viktige variabler for oljeprisen er ikke observerbare for øyeblikket og vil sannsynligvis komme til syne i løpet av neste kvartal, sa han.

I et intervju med DN våren 2022, like etter krigen hadde brutt ut, mente Andurand at oljeprisen ville kunne stige til 150 dollar. Andurand mente russisk olje ikke ville komme tilbake til det vestlige markedet under Vladimir Putin, og at bare deler av oljen ville kunne omdirigeres til land som Kina og India.

– Det kan ta lang tid for markedet å prise inn slike ting, ettersom få forstår hvordan markedsdynamikken vil være fremover. Oljeprisen vil stige raskt når markedsaktørene innser at det er fysisk mangel på olje, sa Andurand.

Nedadgående

Oljeprisen har altså vært på en tydelig nedadgående trend det siste året og har vært utsatt for markante svingninger de siste månedene.

Tidligere i juni tok Saudi-Arabia, den uoffisielle lederen av oljekartellet Opec+, et overraskende grep om å kun kutte i egen produksjon.

Kuttet var et tydelig signal om at landet var villig til å ofre markedsandeler for å få opp prisen, som ikke har toppet 100 dollar per fat siden august i fjor.

Bakgrunnen er sammensatt, men eksperter har pekt på bekymringer rundt gjeninnhentingen i Kina, generell usikkerhet rundt økonomien og frykt for lavere etterspørsel som noen av nøkkelordene.

