Onsdag ettermiddag norsk tid rapporterte den amerikanske energiadministrasjonen (EIA) at de nasjonale oljelagrene falt med 17 millioner fat forrige uke. Det er den største nedgangen i volum siden 1982.

Prisen på et fat amerikansk skiferolje har steget i underkant av 20 prosent de siste tre månedene. Oljeanalytiker Nadia Wiggen i meglerhuset Pareto Securities mener markedet har vært overdrevent pessimistisk på vegne av oljeprisen.

– Markedet har vært for «bearish» i sommer og endelig ser vi en prisstigning. Antall shortsalg av crude-oljen i slutten av juni tilsvarte det vi så under pandemien.

Å gå «short» innebærer å selge et belånt verdipapir for å deretter kjøpe og levere verdipapiret ved et avtalt tidspunkt. I praksis betyr det at man vedder på kursfall.

Ikke sett bunnen

Wiggen fremhever en rekke årsaker, nasjonale så vel som internasjonale, til at lagrene er blitt tømt og prisene har steget de seneste månedene.

Hun er særlig opptatt av kuttene fra oljekartellet Opec+.

– Vi ser begrenset nedside for oljeprisen ettersom Opec+ opprettholder kontroll over oljeforsyningen for å balansere markedet mot etterspørselen. På oppsiden forventer vi at Opec gradvis vil oppskalere produksjonen dersom prisene skulle stige over 90 dollar fatet.

Opec samles til nytt møte fredag denne uken og, der det er ventet at Saudi-Arabia vil opprettholde oljekuttene.

På hjemmefronten i USA bidrar feriesesongen med å skvise lagrene.

– I USA har flybillettene vært voldsomt dyre og mange velger å feriere med bil. Det presser opp etterspørselen etter olje.

Hun understreker at de ukentlig tallene er volatile og kan være preget av «støy», men ser en tydelig trend. Wiggen tror ikke vi har sett bunnen.

– Jeg tror oljelagrene vil fortsette å tømmes frem mot september, når amerikanske raffinerier går inn i vedlikehold igjen. Vi forventer imidlertid at lagrene vil fortsette å trekke globalt, og ytterligere amerikansk råolje til eksport.

Saudi konsoliderer i Opec

Oljeanalytiker Helge Martinsen i DNB er enig, og tror vi skal inn i en periode med globale fall i oljelagrene.

– Vi forventer betydelige lagertrekk ut året, men det impliserer ikke 15 millioner fat i uken. Markedet er i underbalanse og etterspørselen etter olje er høy.

Forrige gang de amerikanske oljelagrene var tilsvarende tomme for 41 år siden, bar verden preg av den iranske revolusjonen som resulterte i kraftige reduksjoner i oljeproduksjon og galopperende inflasjon.

80-tallet har flere likhetstrekk med dagens situasjon. Russland, Venezuela og Iran rammes av sanksjoner og prisveksten overgår målet til sentralbankene.

Nadia Wiggen mener likevel dynamikken i Opec gjør at nåtiden skiller seg fra fortiden:

– Situasjonen innenfor OPEC+ er helt annerledes nå som Saudi-Arabia har mer kontroll over kartellet enn noensinne. Det beviste de gjennom priskrigen som fikk Russland til å kutte produksjonen under pandemien. Derfor ser vi ikke et mulig scenario der OPEC+ endrer kurs, da Saudi-Arabia ikke trenger å straffe medlemmene.

Valgflesk

Til tross for at EU i slutten av 2022 innførte et forbud mot kjøp og import av sjøtransportert russisk olje og et pristak på 60 dollar fatet for rørimportert olje, mener Wiggen Russland fortsatt spiller en sterk rolle i markedet.

– Prisen de mottak for olje i juli overgikk 60 dollar fatet og det er en rekke forhandlere som mottar russisk olje for å videresende den til India og Kina.

– Imidlertid, gitt dagens pris føler Russland presset fra indiske kjøpere samtidig som mellommenn plutselig er blitt varsomme med å handle russisk olje som ikke er i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Hun mener Russlands krigføring i Ukraina setter den amerikanske presidenten Joe Biden i en spagat. På den ene siden ønsker han å holde oljeprisene lave for å bli gjenvalgt neste år, på den andre siden vil frislipp i sanksjonene mot Russland medføre mer penger i krigskassen til Putin.

