Oljefondet gjør sin tredje investering i unotert infrastruktur for fornybar energi, melder Norges Bank Investment Management (Nbim) torsdag. Fondet kjøper en andel på snaue 17 prosent av det tyske havvindprosjektet He Dreiht, og betaler 4,9 milliarder kroner.

Oljefondets satsing på fornybar infrastruktur har gått mye saktere enn de fleste hadde forventet da strategien ble lagt inn i mandatet for tre år siden. Årsaken er først og fremst den enorme konkurransen om prosjekter i denne bransjen, og spesielt havvind som har vært hovedsatsingen til fondet i første fase. Skjerpingen av klimamålene og omleggingen av strategien til de store oljeselskapene har bidratt til at det er flere om beinet, og at den ventede avkastningen har gått ned.

Til nå hadde Oljefondet bare gjort én slik investering, på snaue 14 milliarder kroner i en nederlandsk havvindpark i 2021. Dette blir altså den andre. Den nye investeringen gjøres sammen Allianz Capital Partners og Storebrand, og til sammen kjøper de 49,9 prosent av vindparken i Tyskland. Selgeren er det tyske kraftselskapet EnBW, som har utviklet prosjektet. EnBW fortsetter som deleier og operatør.

Havvindparken skal ha en kapasitet på 960 megawatt, og stå ferdig i slutten av 2025. Da vil anlegget være det største havvindprosjektet i Tyskland. Produksjonen vil itlsvare forbruket til mer enn 1,1 millioner husholdninger, skriver Nbim.

En promille

Da tidligere oljefondssjef Yngve Slyngstad lanserte sin siste strategiplan for fondet i 2020, var målet at fornybar infrastruktur skulle utgjøre en prosent av fondet innen slutten av 2022. Fasiten er altså en helt annen, med cirka en promille. I mandatet er grensen satt til to prosent av fondet for denne aktivaklassen.

I sin ferskeste strategiplan åpner hans arvtager Nicolai Tangen for at fondet skal utvide investeringene innen fornybar infrastruktur. Nå skal fondet vurdere både batterier og strømnett, gitt at prosjektene er store nok, og investeringer i andre infrastrukturfond. Disse mulighetene har ligget i mandatet, men er blitt lite nevnt hittil.