– Er det én ting som vil føre til prissvingninger i fremtiden, er det IEAs gjentatte utsagn om å slutte å investere, sier Opecs generalsekretær Haitham al-Ghais i en uttalelse torsdag.

– IEA bør være klar over at alle datadrevne prognoser melder om behov for mer av denne dyrebare råvaren til global økonomisk vekst og velstand de neste tiårene, fortsatte han.

Bloomberg omtalte saken først.

IEA, det internasjonale energibyrået, representerer kjøpersiden i oljemarkedet, mens Opec er et kartell bestående av oljeproduserende land som Saudi-Arabia, Iran, Kuwait og Indonesia.

Store svingninger i 2023

Etter å ha falt fra skyhøye topper på 120 dollar fatet da Ukraina-krigen brøt ut, til nivåer godt under før-krigs-priser på rundt 90 dollar fatet, har oljeprisen hittil i år hatt på betydelige svingninger.

Da 2023 begynte, tok flere oljeanalytikere til orde for at priser på 100–120 dollar fatet ville oppstå i nær fremtid. Dette som følge av at Kina åpnet butikken for fullt etter nesten tre år med pandeminedstengning, og med det en kraftig vekst i oljeetterspørselen fra landet.

Haitham al-Ghais, generalsekretær i Opec. (Foto: Henry Romero/Reuters/NTB) Mer...

Samtidig har resesjonsfrykt og strammere pengepolitikk påvirket etterspørselen negativt, mens Russland på tross av alle sanksjonene har holdt produksjon og eksport av olje på et oppsiktsvekkende høyt nivå.

Oljeprisen målt ved brent spot nådde et bunnpunkt i midten av mars på rundt 72,5 dollar fatet, før prisen tre uker senere hadde steget 20 prosent til rundt 87 dollar fatet:

Da hadde nemlig Opec over natten annonsert produksjonskutt, med mål om å trekke oljeprisen oppover.

Det var da IEA-sjef kom med ramsalte beskyldninger om å forlenge og forsterke inflasjonsproblemet land over hele verden har stridt med det siste halvannet året. USAs president Joe Biden kalte produksjonskuttet «ondsinnet».

Gjentok kritikken

Onsdag denne uken, altså dagen før Opec-topp al-Ghais kom med angrepet på IEA, gjentok IEA-sjef Fatih Birol kritikken.

Overfor Bloomberg uttalte han at forsøkene på å støtte oppunder oljeprisen kan komme til å bite oljeprodusentene i halen, gjennom at forhøyet oljepris kunne forsterke den ventede økonomiske nedturen, og samtidig akselerere omstillingen bort fra olje- og gass til fornybar energi.

Opec-topp al-Ghais forsvarer produksjonskuttet med at oljekartellet bare konsentrerer seg om fundamentale forhold, heller enn priser, og at dette har en begrenset effekt på inflasjonen.

– IEA vet meget godt at det er en mengde faktorer som påvirker markedene. Ringvirkningene fra pandemien, pengepolitikk, aksjebevegelser, algoritmetrading, råvaretrader-rådgivere og frislipp fra strategiske oljelagre, er noen av de.