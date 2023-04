Artikkelen fortsetter under annonsen

De tre golflandene Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Kuwait bekrefter at de kutter oljeproduksjonen med 772.000 fat per dag fra mai og ut året. I tillegg bidrar Irak og Russland, og det totale produksjonskuttet blir på over 1,1 millioner fat daglig.

Saudi-Arabia vil alene kutte sin produksjon med 500.000 fat daglig fra mai og ut 2023, ifølge Bloomberg. Energidepartementet i kongeriket sier i en uttalelse at kuttene gjøres som et midlertidig tiltak for å «støtte stabiliteten i oljemarkedet».

Har reagert kraftig

De nye produksjonskuttene kommer brått på markedet, hvor det har vært ventet at oljekartellet holder seg til de kraftige kuttene som allerede ble varslet i fjor høst.

I begynnelsen av oktober besluttet Opec+-landene å kutte produksjonen med to millioner fat per dag for å løfte prisene etter Ukraina-krigen og rufsete globale utsikter. Dette var det største produksjonskuttet siden 2020, og nå kuttes altså produksjonen ytterligere.

De skyhøye energiprisene har bidratt til økt prispress globalt, og kuttet i oktober skapte derfor kraftige reaksjoner fra både Europa og USA.

Amerikanerne har argumentert med at verden fremover trenger lavere energipriser for å sikre økonomisk vekst, og dessuten begrense oljeinntektene som strømmer inn i til krigskassen til Vladimir Putin.

Venter oljeprisrally

Russland varslet selv et produksjonskutt på en halv million fat i februar, og sier søndag at disse kuttene nå forlenges ut 2023.

Oljehandelen er søndag stengt, men et fat nordsjøolje (brent) var fredag priset til 79,73 dollar fatet. De nye kuttene vil få oljeprisen til å skyte fart, ifølge Dan Pickering, som leder investeringsselskapet Pickering Energy Partners.

– Vi vil trolig få en bevegelse på 10 dollar fatet i råolje, sier han til Reuters.

