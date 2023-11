Artikkelen fortsetter under annonsen

Finansdirektør Daniel Lerup og driftsdirektør (COO) Richard Hunter i den danske fornybargiganten Ørsted er begge ferdig i sine stillinger med umiddelbar effekt, fremgår det av en pressemelding fra selskapet tirsdag morgen.

Avgangene skjer ved gjensidig enighet ifølge meldingen, der det opplyses at erstattere for de to ventes å bli kunngjort så tidlig som mulig i 2024.

– Ørsted, i likhet med resten av industrien, opplever et utfordrende og volatilt marked. Derfor har styret og jeg kommet til enighet med Lerup og Hunter om at vi trenger nye og andre krefter i toppledelsen. Jeg vil takke Daniel og Richard for deres bidrag, sier konsernsjef Mads Nipper i pressemeldingen.

Rasmus Errboe, som er direktør for Europa-regionen og viseadministrerende direktør i Ørsted, tar over finansdirektør-rollen på midlertidig basis. Styremedlem Andrew Brown skal fylle stillingen som driftsdirektør frem til en permanent erstatter er på plass.

Ørsted-aksjen steg rundt to prosent umiddelbart etter åpning på København-børsen tirsdag morgen, men snudde raskt til nedgang. Sent på formiddagen er aksjen igjen opp en drøy prosent.

Les også: Ørsted trekker seg fra havvind i Norge to dager før frist

Avgangene kommer knappe to uker etter at Ørsted la frem en katastrofal tredjekvartalsrapport, der det ble klart at den danske fornybargiganten hadde skrevet ned USA-prosjekter med 45 milliarder kroner.

Nedskrivningen var nesten dobbel så høy som markedet ble forespeilet bare for et par måneder siden og utløste et kraftig kursfall på over 25 prosent. Siden rapportfremleggelsen har aksjen falt 14 prosent.

I slutten av august var det snakk om en risiko for 16 milliarder danske kroner i nedskrivninger på selskapets amerikanske portefølje.

«Siden den meldingen har det vært ytterligere negative utviklinger på de amerikanske havvindprosjektene, som følge av negative effekter knyttet til leverandørkjeder, høyere renter, og fravær av justering på kraftprisene på prosjektet Sunrise Wind», skrev selskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det siste er en referanse til delstaten New Yorks beslutning om å ikke innfri ønsker fra blant andre Ørsted, Equinor og BP om bedre vilkår for havvindprosjekter utenfor storbyen. Den førte til at også Equinor og BP tok nedskrivninger på sine prosjekter i sine kvartalsrapporter nylig.

Ørsted meldte ellers om et driftsresultat før ned- og avskrivninger på 19,4 milliarder danske kroner i årets ni første måneder, og holdt fast på målet om 20–23 milliarder for året totalt. Det inkluderte ikke en planlagte avsetning på åtte til elleve milliarder danske kroner i fjerde kvartal.

Ørsted-aksjen har falt nesten 80 prosent siden toppen ble nådd i 2021. Det har ført til at flere analytikere har spekulert i at selskapet kan bli en oppkjøpskandidat – inkludert med Equinor som mulig kjøper.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk exit

Mandag denne uken ble det også klart at Ørsted trekker seg fra konkurransen om å bygge ut havvind-anlegg på norsk sokkel, bare to dager før fristen for å søke om forhåndsgodkjenning gikk ut.

Prosjektet det er snakk om er Sørlige Nordsjø II, som er Norges første, store prosjekt ut utbygging av havvind på norsk sokkel. Fra før har Norsk Hydro, samt Vattenfall og Seagust, sagt at de ikke kommer til å konkurrere om Sørlige Nordsjø II.

Nyheten om at Ørsted gir opp Norge kom frem i en børsmelding fra Bonheur, som samarbeidet med Ørsted via Fred. Olsen Seawind i en av grupperingene som lå an til å søke. Ørsted trekker seg ut av dette såkalte konsortiet på grunn av «prioritering av investeringer i porteføljen», skrev Bonheur.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.