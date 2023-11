Artikkelen fortsetter under annonsen

Det danske havvindselskapet Ørsted tar nedskrivninger på hele 28,4 milliarder kroner på sine prosjekter i USA. Tallet som kommer frem i tredjekvartalsrapporten onsdag tilsvarer 45 milliarder norske kroner, og er nesten dobbelt så høyt som det selskapet forespeilet markedet for bare et par måneder siden.

Aksjen stuper på København-børsen onsdag morgen, og er ned 19 prosent etter ti minutter. Det siste året har den falt over 55 prosent.

I slutten av august var det snakk om en risiko for 16 milliarder danske kroner i nedskrivninger totalt på selskapets amerikanske portefølje.

«Siden den meldingen har det vært ytterligere negative utviklinger på de amerikanske havvindprosjektene, som følge av negative effekter knyttet til leverandørkjeder, høyere renter, og fravær av justering» på kraftprisene på prosjektet Sunrise Wind, skriver selskapet.

Det siste er en referanse til delstaten New Yorks beslutning om å ikke innfri ønsker fra Ørsted, Equinor og BP, blant andre, om bedre vilkår for havvindprosjekter utenfor millionbyen. Den førte til at også Equinor og BP tok nedskrivninger på sine prosjekter i sine kvartalsrapporter nylig, dog ikke på samme størrelse som det tallet Ørsted presenterer for hele sin portefølje onsdag.

Kan bli verre

Det danske selskapet, som har vært ledende i havvindindustrien globalt men gått på en skrekkelig smell med de siste par årenes markedsutvikling, har bestemt å stoppe utbyggingen av prosjektene Ocean Wind 1 og 2 utenfor New Jersey. Her kommer det også en effekt på neste kvartalsrapport, i form av en avsetning som foreløpig anslås til 8–11 milliarder danske kroner, og som dekker leveranser i kontrakter som ikke kan brukes på andre prosjekter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi er utrolig skuffet over å meddele at vi stopper utviklingen av Ocean Wind 1 og 2, sier Ørsted-sjef Mads Nipper i en pressemelding.

– Vi har en sterk tro på at USA trenger havvind for å nå sine mål om utslippskutt, og vi forblir forpliktet til det amerikanske fornybarmarkedet, og setter virkelig pris på myndighetenes arbeid med å støtte oppbyggingen av den amerikanske havvindindustrien. Den betydelige, negative utviklingen knyttet til leverandørkjedeutfordringer, som fører til forsinkelser i prosjektene, og høyere renter, har ført oss til denne beslutningen. Vi skal nå vurdere den beste måten å bevare verdi på mens vi avslutter utbyggingen.

Ørsted rapporterer ellers et driftsresultat før ned- og avskrivninger på 19,4 milliarder danske kroner i årets ni første måneder, og holder fast på målet om 20–23 milliarder for året totalt. Det inkluderer imidlertid ikke den planlagte avsetningen i fjerde kvartal.

Spekulerer i Equinor-kjøp

Ørsted-aksjen har falt nesten 80 prosent siden toppen ble nådd i 2021. Det har ført til at flere analytikere har spekulert i at selskapet kan bli en oppkjøpskandidat – inkludert med Equinor som mulig kjøper.

ABG Sundal Collier-analytiker John Olaisen var inne på tanken nylig da DN omtalte kostnadseksplosjonen for Equinors prosjekter i New York, da med et poeng om at man kunne få hele Ørsted for de 220 milliardene norske kroner det ville koste å investere i de tre prosjektene. Equinor har godt over 400 milliarder kroner i kontanter og finansielle investeringer.

Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets tar opp tråden onsdag, men tror ikke det er sannsynlig at Equinor vil by på hele selskapet. Equinor kan derimot bidra med ny kapital i en eventuell emisjon (som Ørsted-sjef Nipper utelukker foreløpig) og/eller kjøpe seg opp til en posisjon på ti prosent, tror han.

«En blokkerende posisjon er mer sannsynlig enn et fullt oppkjøp,» skriver Sveen-Nilsen i en analyse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.