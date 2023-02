Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er historisk sus over Oslo Energy Forum, konferansen som er organisert på norsk jord siden 1970-tallet. Lenge fant den sted i idylliske omgivelser på det tilbaketrukne høyfjellshotellet Sanderstølen i Valdres, så ble det flyttet til hovedstaden og Holmenkollen Park Hotel.

Felles for alle utgavene av det som er blitt kalt «oljetoppmøtet», er at de har samlet eliten av toppsjefene i den globale energiindustrien til både faglig program og fortrolige samtaler – bak lukkede dører.

Helt til nå.

I år var OEF åpent for pressen for første gang, og på et nytt sted i Oslo sentrum for hver av de tre dagene.

Og vel greide arrangøren å hanke inn Microsoft-gründer Bill Gates til åpningsdebatten. Men ikke en eneste av toppsjefene i verdens aller største oljeselskaper var til stede: ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips og TotalEnergies – det som gjerne kalles «Big Oil,» litt avhengig av hvordan man definerer den eksklusive gruppen. Ingen av dem var heller representert på konsernledelsesnivå, med unntak av Shell og oppstrømsdirektør Zoe Yujnovich. Equinor, som ikke langt unna dette feltet i markedsverdi, var til gjengjeld svært godt representert – men det er også støtteselskap for arrangør-stiftelsen, der konsernsjef Anders Opedal er styreleder.

Dessuten endte mange av trekkplastrene som var annonsert på forhånd – som for eksempel Larry Fink, sjefen i verdens største kapitalforvalter Blackrock – med å delta kun på video, mange av dem forhåndsteipet.

Nesten til stede: Blackrock-sjef Larry Fink var på link, eller egentlig bare opptak. På første rad lytter Yara-sjef Svein Tore Holsether (til venstre) og Equinor-sjef Anders Opedal. (Foto: Mikael Holter) Mer...

– Hadde et høyere nivå

En bransjeveteran som har vært med på konferansen i sin tidligere form, er Peter Mellbye, som i en årrekke var Statoils internasjonale sjef. Han er nå styremedlem i en rekke energiselskaper, blant annet Statkraft. Konferansen, som han har vært med på å organisere tidligere, var «veldig forskjellig» før, påpeker han.

– Da var det et lukket forum. Formatet var mindre, det var færre deltagere. Og så var det fokusert 100 prosent på olje og gass. Du hadde sjefen for Exxon, sjefen for Shell. Du hadde et høyere nivå, vil jeg jo si.

Forskjellig før: Peter Mellbye har vært med på å arrangere Oslo Energy Forum tidligere, da han jobbet i Statoil. (Foto: Elin Høyland) Mer...

– Er det skuffende?

– Det hadde jo vært morsomt om de hadde vært her. Men samtidig er det utrolig mange konferanser på disse temaene, så det forbauser meg ikke, sier han.

Men han legger til:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er en omstilling – her også – fra et oljeseminar til et mer fornybart seminar. Og så forhåpentlig greier man å bygge opp nivået over tid. Og så må jeg si at innholdet av diskusjonene er veldig interessant.

Det blir en annen stemning når toppsjefene og andre «vip»-er får være i en boble tre–fire dager i strekk, kan debattere fritt under det faglige programmet og så trekke inn i peisestuen på Holmenkollen Park og kanskje diskutere den neste store «dealen». Ved en anledning skal ExxonMobil-sjef Rex Tillerson og ConocoPhillips-sjef Ryan Lance ha sittet der i lusekofte.

ExxonMobil-sjef Rex Tillerson, her på ONS-konferansen i Stavanger i 2006, uten lusekofte. Mer...

Men i likhet med Mellbye understreker flere deltagere at årets program var godt. Det er også et faktum at flere av de store internasjonale oljeselskapene har forlatt norsk sokkel og dermed kan føle det er mindre nødvendig å være på et norsk arrangement.

60.000 kroner

Flere bransjefolk DN har snakket med påpeker likevel at det ikke er gratis å delta: 60.000 kroner per hode, inkludert måltider og tilrettelegging for separate møter, men ikke overnatting. Oljeselskapene har riktignok aldri tjent så godt som nå, men er det verdt det?

Sven Mollekleiv, som er daglig leder for OEF, understreker at beløpet ikke har økt fra sist konferansen ble arrangert fysisk. Avhengig av betalingsevne er det også deltagere som ikke avkreves avgift, og det gjør heller ikke bidragsyterne i det offisielle programmet. Men Mollekleiv sier at arrangøren nå skal ta en diskusjon om prisen.

Skal få Big Oil tilbake: Sven Mollekleiv i Oslo Energy Forum. (Foto: Mikael Holter) Mer...

OEF er en «nonprofit»-stiftelse, som helst skal gå i balanse. Det skjer ikke i år, så støtteselskapene Equinor, DNB, Yara, Hydro, Statkraft og DNV vil måtte dekke underskuddet.

Han sier også at OEF er i kontakt med Big Oil-sjefene og at de ønsker å være med videre:

– De har alle sagt at de vil være med på utviklingen av forumet. Ingen har meldt seg av det, tvert om. Vi har sterke meldinger om at «vi vil være med neste år, vi vil være en del av dette.»

– Er det vanskeligere med en åpen konferanse å skille seg fra alle de andre arrangementene der man snakker om de samme temaene?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Godt spørsmål. Vi har en ambisjon om å være et forum, og ikke bare en annen konferanse. Det mener jeg veldig sterkt. Det mener jeg vi har klart dels gjennom programmet, og vi har fortsatt et enormt antall forretningsmøter på siden.

Der er mange av deltagerne DN har snakket med, også enige. Svein Liknes, som leder oljeselskapet Okea, mener det fortsatt gjøres avtaler på gangene.

Har hørt om deals på gangene: Svein J. Liknes i Okea. (Foto: Elin Høyland) Mer...

– Det er jo en møteplass. Det med åpenhet er litt mer i tiden tror jeg. Hvis vi bare hadde stengt av et hotell og sittet der, ville nok hemmelighetskremmeriet gjort at det ble mer spekulasjoner, sier han.

– Ikke noen vei tilbake

Og når det gjelder åpenheten, er skrittet tatt, understreker Mollekleiv.

– Jeg personlig mener det ikke er noen vei tilbake på det, fordi jeg mener verden må tørre å ta de diskusjonene i åpne rom. Jeg merker en endring i en kultur, hvor både business og myndigheter blir utfordret av forskning og sivilsamfunn til å se at vi ikke har noe å tape på transparens og åpenhet.

Equinor-sjef og OEF-styreleder Opedal sa seg også fornøyd med pressens tilstedeværelse da han oppsummerte konferansen fra scenen torsdag.

– Og hvis det betyr at de offentliggjør private tekstmeldinger, får det heller være, sa han med referanse til DNs sak om takke-sms-en han fikk fra oljefondssjef Nicolai Tangen for bidraget til fondet i fjor. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.