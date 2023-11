Artikkelen fortsetter under annonsen

Sent torsdag kveld skrev Otovo, en markedsplass som organiserer et nettverk av flere hundre solcelleinstallører, at det har gjennomført en kapitalinnhenting på 450 millioner kroner ved utstedelse av nye aksjer til utvalgte aktører gjennom en såkalt rettet emisjon.

Tegningskursen ble 3,45 kroner, som er marginalt lavere enn torsdagens sluttkurs. Aksjen har imidlertid falt 45 prosent siden selskapet for to uker siden la frem tall og kommuniserte at det «vurderte» en kapitalinnhenting.

Garantert

Allerede torsdag ettermiddag meldte Otovo at emisjonen var dekket inn, etter at fire eksisterende aksjonærer hadde forpliktet seg til å tegne aksjer.

Slik ble den endelige tildelingen:

Å Energi Invest ble tildelt aksjer for om lag 267,8 millioner kroner

Hovedeier Axel Johnson Gruppen ble tildelt aksjer for om lag 104 millioner kroner.

Det statlige investeringsfondet Nysnø Klimainvesteringer ble tildelt aksjer for om lag 29,4 millioner kroner.

Obos BBL ble tildelt aksjer for om lag fem millioner kroner.

Emisjon En emisjon er en utvidelse av selskapets egenkapital. Det vil si at selskapet henter inn nye penger.

Selskaper kan ønske å gjennomføre en emisjon av mange ulike grunner. Selskapet kan for eksempel ha et ønske om å legge til rette for videre vekst, eller det kan ha et behov for et bredere økonomisk handlingsrom.

En emisjon kan enten være rettet, som vil si at kun noen utvalgte investorer ha mulighet til å delta, eller så kan den være offentlig. Da kan hvem som helst delta.

En overtegnet emisjon er når selskapet som henter inn penger, henter inn mer enn hva de i utgangspunktet hadde planlagt.

Det skal etter planen gjennomføres en reparasjonsemisjon, der øvrige eksisterende aksjonærer får mulighet til å tegne aksjer til samme vilkår.

Har tro på selskapet

Fra før av eide Å Energi rundt syv prosent av Otovo, men selskapet tok nå altså mer enn halvparten av emisjonen, som vil si at selskapet vil få en eierandel på over 31 prosent og bli selskapets største eier.

Å Energi, som ble til gjennom en fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi, er eid av Statkraft og en rekke norske kommuner.

På spørsmål fra DN om han er sikker på at dette er riktig bruk av fellesskapets midler, svarer Å Energi-sjef Steffen Syvertsen:

– Vi tror solkraft vil være både lønnsomt og en veldig viktig del av den energiomstillingen vi skal gjennom. Otovo har utviklet seg til en ledende leverandør av solcellepaneler. Gitt emisjonskursen så vi det som en attraktiv mulighet.

Aksjen har falt 80 prosent siden februar og markedsverdien av egenkapitalen er nå litt over en halv milliard.

– Hvordan ser du på den manglende lønnsomheten?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi tror på en vesentlig vekst i etterspørsel etter solceller på tak i årene fremover. Solkraft er det raskest voksende fornybarsegmentet i Europa, og vi har derfor tro på selskapet videre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Jobber mot lønnsomhet

I tredje kvartal tapte Otovo 93 millioner kroner på driften, sammenlignet med 84 millioner samme periode året før. Omsetningen økte fra 175 millioner til 235 millioner.

Resultat før skatt ble minus 121 millioner kroner, sammenlignet med minus 79 millioner kroner samme kvartal året før.

I torsdagens børsmelding står det at provenyet fra emisjonen skal brukes til finansiering av videre vekst. Selskapet skal også jobbe mot lønnsomhet via økt salgsvolum og reduserte kostnader.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.