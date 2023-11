Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere amerikanske analytikere reagerte med forferdelse på tredjekvartalsrapporten til batteriselskapet Freyr, som kom torsdag 9. november. Her kom det frem at det norske prestisjeprosjektet pauses, et viktig pilotprosjekt er forsinket og finansiering til en amerikansk gigafabrikk likeså. Dessuten skal kostnadene fremover strupes så batteriselskapets kontantbeholdningen ikke brennes for fort.

Storbanken Morgan Stanley var blant dem som ga regelrett slakt, og kuttet kursmålet fra 13 til to dollar per aksje.

Hos Pareto Securities var stemningen mer fattet.

«Q3 som forventet» heter det i overskriften på notatet, som riktignok også noterer pilot-forsinkelsen. Litt lenger ned oppsummerer analytikerne Kenneth Sivertsen og Marcus Gavelli slik: «Alt i alt en rapport stort sett som ventet, men trolig bedre enn aksjeverdien antyder.»

På New York-børsen dundret aksjen ned 38 prosent samme dag som kvartalstallene kom. Dagen etter falt den ytterligere 28 prosent, til 1,5 dollar, det laveste nivået noensinne. Den siste uken har den stort sett holdt seg mellom 1,6 og 1,7 dollar, altså under halvparten av nivået før katastroferapporten forrige torsdag.

Kursmål borte

Pareto og batterianalytiker Sivertsen har hatt et positivt syn på Freyr-aksjen hele veien. Meglerhuset begynte å dekke selskapet etter at det kom på børs i New York i 2021, og har konsekvent hatt en kjøpsanbefaling og et kursmål på 20 dollar.

I notatet Pareto sendte ut etter Freyr-rapporten, som kalles en «newsflash» fordi det gjerne skal ut så fort som mulig, står det imidlertid ingenting om meglerhusets anbefaling på aksjen eller noe kursmål. Når DN ringer Sivertsen sier han at anbefaling og kursmål på batteriselskapet ble lagt bort «for en stund siden».

– Newsflash du viser til er en kommentar knyttet til kvartalstallene og hva selskapet sier (hvor tallene var som ventet). Siste rapport med kursmål og anbefaling ble publisert 15 mai, sier han senere på epost.

Sivertsen påpeker at Freyr i ettertid har avholdt kapitalmarkedsdag, presentert sin andrekvartalsrapport og gitt flere oppdateringer, uten at Pareto har omtalt dette.

– Naturligvis betydelig risiko

I mai-rapporten gjentok Pareto kjøpsanbefalingen og kursmålet på 20 dollar. På det tidspunktet hadde aksjen allerede blitt halvert i verdi fra toppen i november 2022, fra over 15 dollar til omtrent 7,5. I mai-notatet påpeker Pareto at pilotprosjektet er noe forsinket, men understreker at Freyr «alt i alt fortsatt er i rute», og at aksjekursen ikke synes å ta full høyde for det.

Men utover høsten skulle det bli verre. Aksjen ble ytterligere halvert før tredjekvartalsrapporten forrige uke, og så halvert igjen i etterkant.

– Aksjekursen var ned cirka 60 prosent de siste seks månedene før vi sendte ut newsflashen, egenkapitalen var da priset under kontantbeholdningen, noe vi mente var i overkant negativt (markedet er uenig), skriver Sivertsen.

– Det er naturligvis betydelig risiko knyttet til oppstartsselskaper med ny teknologi og store investeringer foran seg.

Pareto-kunde

DN skrev sist uke at en annen avdeling i Pareto, investeringsbankvirksomheten, var med på kapitalinnhentingen på 600 millioner dollar som kom samtidig som Freyr fusjonerte med et skallselskap som allerede var børsnotert i USA. Pareto-partneren som ledet teamet var Andreas Aamodt Kilde, sønnen til Freyrs prosjektdirektør Einar Kilde. Pareto og Aamodt Kilde ble også hentet inn som rådgivere for Freyr ved en senere anledning, men det endte ikke med noen transaksjon.

– Som del av syndikatet som bisto Freyr med børsnoteringen var det naturlig, og i tråd med markedspraksis, at Pareto Securities tok opp analysedekning av selskapet, sier Sivertsen.

Det finnes også eksempler på større optimister enn Pareto når det gjelder Freyr. Nevnte Morgan Stanley, som nå altså har barbert kursmålet, var på et tidspunkt oppe i et kursmål på 26 dollar.

Ser lysglimt

I notatet torsdag legger ikke Pareto skjul på at det «ikke er rett frem» for Freyr, med mulig overgang til en mer konvensjonell teknologi og forsinkelser i utbygging og finansiering. «Alt dette bidrar ytterligere til det negative sentimentet», skriver analytikerne.

De holder likevel fast på at det finnes lysglimt.

«Vi mener et teknologibytte ikke nødvendigvis blir så kostbart som markedet frykter. Viktigere, investeringsbeslutningen på Giga America kan potensielt komme i 2024. Med en likviditetsløpebane på to år pluss, mener vi risikoen er mindre enn aksjekursen antyder», avsluttes notatet med.