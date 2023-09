Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er helt motstrøms alt som skjer i verden i dag, sier Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier, til DN

Han reagerer kraftig på de store kontraktene Equinor har inngått med det kinesiske, statseide selskapet Cosl for leie av flyterigger, to av dem alene og én sammen med oljeselskapet Vår Energi. Flyteriggene brukes blant annet til leting etter olje- og gass og klargjøring av produksjonsbrønner.

DN meldte onsdag at Equinor-kontraktene har fått topper i riggnæringen til å reagere. Nå reagerer også en av Norges fremste eksperter på forholdet USA-Kina og geopolitikk.

I strid med trusselvurderingene

Tunsjø er medlem av Forsvarskommisjonen som hadde som oppgave å vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10–20 års perspektiv.

– Det er svært oppsiktsvekkende om myndighetene ikke har vært inne i denne saken, sier professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier. Mer...

– Mot vår egen erfaring med Kina og tvangsdiplomati med Nobelprisen og fryseboksen fra 2010–2017. Mot at sikkerhetsutfordringer stadig påvirker næringsvirksomhet, med økende rivalisering i USA-Kina forholdet og tilspissing i EU-Kina forholdet. Mot trusselvurderingene og anbefalingene til NSM, PST og E-tjeneste. Mot Nato og EU strategier som vektlegger at allierte skal gjøre seg mindre avhengige av Kina, og særlig på områder som kritisk infrastruktur, sier Tunsjø om avtalene.

– Vi har styrket våre sikringstiltak

Equinors pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen skriver i en kommentar til kritikken fra Tunsjø at Equinor er et internasjonalt energiselskap med operasjoner og leverandører over hele verden. Han understreker at selskapet følger gjeldende norske og internasjonale regler og retningslinjer, inkludert sikkerhetsloven, som oljeselskapets virksomhet er underlagt.

– Vi opplever en mer urolig geopolitisk situasjon som berører internasjonale markeder, dette følger vi med på og vi har styrket våre sikringstiltak, skriver Johannessen.

Kinas tilstedeværelse i nord

Tunsjø er ekspert på geopolitikk og har høstet stor internasjonal anerkjennelse for sitt bidrag til forståelsen av den strategiske konkurransen mellom USA og Kina. Han har også publisert flere artikler om hvordan Kinas fremvekst påvirker Norge og Kinas tilstedeværelse i nord.

Professoren sier at norsk petroleumsproduksjon som følge av Ukraina-krigen er blitt enda viktigere for Europa, og at Kina opptrer mer selvhevdende. Derfor har EU valgt å fremme en såkalt «de-risking» strategi som skal gjøre unionen mindre avhengig av Kina på strategisk viktige områder.

Gjør Norge avhengig av Kina

– Hvordan kan et statlig norsk selskap gjøre seg mer avhengig av Kina – tvert imot EUs politikk, spør Tunsjø.

– Skulle det innføres sanksjoner mot Kina av allierte – dette kan skje i forbindelse med valget på Taiwan neste år eller en konflikt over Taiwan i årene fremover eller økt kinesisk støtte til Russlands krigføring i Ukraina – eller hvis Norge gjør noe som utløser sanksjoner fra Kina, vil vår kritiske infrastruktur være mer sårbar, sier Tunsjø.

– På toppen av det hele er det norske selskaper som kan utføre arbeidet. Derfor trenger vi ikke å gjøre oss avhengig av Kina i dette spørsmålet, legger han til.

Etterlyser myndighetsvurdering

Tunsjø stiller seg også svært undrende til norske myndigheters eventuelle rolle i saken.

– Det er svært oppsiktsvekkende om myndighetene ikke har vært inne i denne saken, sier professoren.

Han mener Norges allierte burde vært konsultert om saken, spesielt Tyskland og Storbritannia, som har store sikkerhetsinteresser i infrastrukturen i Nordsjøen.

– Her er det altså ikke bare spørsmål om sanksjoner mot Norge som kan true deres interesser, men hvis for eksempel Storbritannia innfører noen sanksjoner mot Kina eller støtter USA i Taiwan-spørsmålet, har Equinor gitt Kina en mulighet til å slå tilbake ved å legge press på eller skade Storbritannias energisikkerhet. Man kan neppe kalle Norges opptreden for en god alliert, sier Tunsjø.