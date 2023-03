Artikkelen fortsetter under annonsen

Rec Solar melder at det planlegger delvis oppstart, som kan komme til å omfatte mer enn 100 ansatte. Det opplyste konsernsjef Jan Enno Bicker på et allmøte for de ansatte i Kristiansand onsdag ettermiddag. Han understreket samtidig at ingenting er endelig avgjort og at det er styret i selskapet som avgjør dette senere i mars.

I en pressemelding skriver selskapet at 80 av de opprinnelig 250 ansatte har sagt opp i perioden som har gått siden september i fjor.

– Når permitteringsperioden utløper 26. mars, vil ansatte som ikke blir sysselsatt ved en delvis oppstart, motta oppsigelse. RECs estimat tilsier at dette kan dreie seg om i overkant av 50 ansatte, skriver selskapet.

– Det er leit at den rådende situasjonen gjør at vi ikke kan ta inn igjen alle ansatte. Vi vet at dette vil skape utfordringer for dyktige og gode kolleger som vi ikke lenger har mulighet til å sysselsette, sier konsernsjef Bicker i meldingen.

Dette bildet av Rec Solar-sjef Jan Enno Bicker (til venstre) og verkssjef Rune Almaas ble tatt da de i august i fjor forklarte både pressen og næringsminister Jan Christian Vestre hvorfor de høye strømprisene gjorde at virksomheten måtte stenge ned. (Foto: Tor Erik Schrøder/NTB) Mer...

Verdens 8. rikeste

De 250 ansatte i Rec Solar Norge har vært permittert siden begynnelsen av september i fjor, som en direkte følge av galopperende strømpriser. Mens strømregningen for selskapet i en normal måned har vært på 6,5 millioner kroner, var den på 60 millioner kroner i juli i fjor, opplyste selskapet da permitteringene var et faktum i fjor høst.

Rec Solar eies av Reliance Industries, kontrollert av indiske Mukesh Ambani. Han er av finanstidsskriftet Forbes anslått å være verdens 8. rikeste mann.

Rec produsere silisium, basert på avfallet fra produksjonen av solceller, såkalt kerf. Når blokker av silisium skjæres i løvtynne skiver (wafers), utgjør sagspon gjerne over 30 prosent av den opprinnelige blokken. Det er dette Rec Solar har utviklet en teknologi for å gjenvinne og smelte om, slik at dette igjen kan brukes til å produsere nye solceller. Teknologien, som ble støttet med 110 millioner kroner av Enova i 2019, innebærer blant annet at karbonutslippet reduseres med 60 prosent, samtidig som strømforbruket kuttes med 30 prosent.