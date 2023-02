Artikkelen fortsetter under annonsen

Toppsjef Jan Enno Bicker i REC Group informerte de ansatte om dette på et allmøte torsdag ettermiddag.

– Jeg kan ikke garantere at dette blir det endelige utfallet, men det er målet vi nå jobber intenst mot. Flere brikker må falle på plass, og styret må også godkjenne en slik løsning. Vi mener det er gode muligheter for å lykkes, sier Bicker i en pressemelding fra selskapet.

Tidligere denne uken ble de ansatte informert om at REC forlenger permisjonsperioden med tre uker.

Avklaring før 26. mars

Selskapet skriver i pressemeldingen at Bicker på møtet informerte om at det fortsatt er forhold som må avklares før en eventuell delvis oppstart kan skje.

– Vi ønsker å være tydelige både hva som er målet også risikoen for at vi ikke kommer i havn med en slik løsning. Den utvidede permitteringsperioden hjelper oss i bestrebelsene, sa Bicker ifølge pressemeldingen.

– Det er viktig for REC å beholde dyktige medarbeidere og å styrke den europeiske solare forsyningskjeden som vår virksomhet i Norge er en viktig del av. Hele ledelsen arbeider intenst for å finne gode, langsiktige løsninger for virksomheten i Norge, sa han og la til at han forventer at en endelig avklaring knyttet til en delvis oppstart vil skje før permisjonstiden for de ansatte utløper 26. mars.

Da DN snakket med hovedtillitsvalgt Andreas Hadland kort tid før møtet, var han optimistisk.

– Foreløpig har vi bare fått beskjed om at permitteringene er forlenget med tre uker. Men det er klart vi håper på noen gode nyheter i dag om oppstart av produksjonen.

Eies av en av verdens rikeste

De 250 ansatte i Rec Solar Norge, som har fabrikker i Kristiansand og på Herøya, har vært permittert siden begynnelsen av september i fjor som en direkte følge av galopperende strømpriser. Mens strømregningen for selskapet i en normal måned har vært på 6,5 millioner kroner, var den på 60 millioner kroner i juli i fjor, opplyste selskapet da permitteringene var et faktum i fjor høst.

Rec Solar eies av Reliance Industries kontrollert av indiske Mukesh Ambani. Han er av finanstidsskriftet Forbes anslått å være verdens 8. rikeste mann.

Rec produsere silisium basert på avfallet fra produksjonen av solceller, såkalt kerf. Når blokker av silisium skjæres i løvtynne skiver (wafers) utgjør sagspon gjerne over 30 prosent av den opprinnelige blokken. Det er dette Rec Solar har utviklet en teknologi for å gjenvinne og smelte om slik at dette igjen kan brukes til å produsere nye solceller. Teknologien, som ble støttet med 110 millioner kroner av Enova i 2019, innebærer blant annet at karbonutslippet reduseres med 60 prosent samtidig som strømforbruket kuttes med 30 prosent.

