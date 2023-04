Artikkelen fortsetter under annonsen

Gunvor Group, styrt og eid av den svenske milliardæren Torbjörn Törnqvist, er et av flere tradinghus som kan skilte med rekordresultater etter de elleville prissvingningene som preget råvaremarkedet i fjor. Selskapet fikk et nettoresultat på 2,36 milliarder dollar, tilsvarende over 24 milliarder kroner.

Gunvor ble grunnlagt i år 2000 av Törnqvist og den russiske oligarken Gennadij Timtsjenko. Törnqvist kjøpte ut Timtsjenko i 2014 etter at han var blitt satt på vestlige sanksjonslister etter annekteringen av Krim, på grunn av sitt nære bånd til president Vladimir Putin.

Kjempresultater

Russlands invasjon av Ukraina skapte prissvingninger som er sjeldne i historien. I sentrum av den ekstraordinære situasjonen sto Gunvor og de andre store frittstående tradinghusene – Glencore, Trafigura og Vitol. De har tjent enorme summer på å flytte råvarer, deriblant russisk olje, rundt i verden og på å spekulere i prissvingninger.

For samtlige bød fjoråret på rekordinntjening:

Trafigura fikk et nettoresultat på 7,0 milliarder dollar

Glencore fikk et nettoresultat på 17,3 milliarder dollar

Vitol fikk et nettoresultat på 15 milliarder dollar, ifølge FT

Abu Dhabi

Gunvor er registrert på Kypros, men har hovedkvarter i Genève i Sveits. Törnqvist eier 85,7 prosent av Gunvor, mens resten av selskapet er eid av de ansatte gjennom et aksjeprogram, ifølge årsrapporten.

Financial Times har de siste månedene skrevet flere artikler om at Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) har vært i samtaler med selskapet om et mulig oppkjøp, men at partene ikke skal ha kommet til enighet.

Mens Adnoc ønsker seg kontroll over hele selskapet, skal Törnqvist kun være villig til å gjøre et mindre nedsalg. En slik avtale er ikke like fristende for Adnoc, som har store ambisjoner for ekspansjon av sin relativt nyetablerte tradingvirksomhet, ifølge FTs kilder.