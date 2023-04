Artikkelen fortsetter under annonsen

Opprinnelig skulle Sametinget konsulteres før man ble enige om hva som skulle utredes om Fosen-saken. Diskusjonene gikk på hvem som skulle gjennomføre utredningen og hva som skal utredes.

Nå har disse konsultasjonene skjært seg fullstendig, melder TV 2.

Ifølge nyhetskanalen mener Sametinget at det ikke lenger er grunnlag for å fortsette kommunikasjonen med Olje- og energidepartementet (OED) om dette.

– Dette er veldig alvorlig. Vi har levert flere innspill og forslag både på folk og formuleringer til utredningsprogrammet. Vi har ikke blitt hørt til tross for at vi har hatt tre konsultasjonsmøter, sier sametingspresident Silje Karine Muotka til kanalen.

Det var i et møte mellom sametingspresident Silje Karine Moutka og energiminister Terje Aasland torsdag 27. april at det ble konstatert at det ikke var mulig å komme til enighet om et utredningsprogram.

