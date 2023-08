Artikkelen fortsetter under annonsen

Traderfavoritten Rec Silicon har svingt på børsen og det har også inntektene og underskuddene de siste årene.

Da selskapet gjorde opp kvartalsregnskapet for ett år siden, viste de en topplinje på drøyt 45 millioner dollar. Da perioden januar til mars ble summert opp, hadde tallet falt til 29 millioner, og nå viser regnskapet fra andre kvartal i år at inntektene da endte på 37 millioner dollar.

De tre foregående kvartalsresultatene har gitt underskudd på mellom 24 og 34 millioner dollar. I den ferske kvartalsrapporten er det et lite lyspunkt for Rec Silicon-investorene at tapet før skatt er redusert til knappe 15 millioner dollar. Det tilsvarer likevel drøyt 150 millioner kroner med dagens kurs.

Med kvartalsrapporten spisser Rec Silicon seg inn mot at oppstarten ved selskapets fabrikker i USA skal starte opp i november. De mye omtalte fabrikkene ved Moses Lake har skapt stor spenning i aksjemarkedet, og skal etter planen starte opp igjen etter en fire år lang pause.

To av fire sier «kjøp»

Rec Silicon har levert det ene driftsunderskuddet etter det andre i den fireårsperioden som er gått siden Moses Lake ble stengt ned. Siden starten på 2019 har de kvartalsvise tapene samlet kommet opp i 340 millioner dollar.

Likevel er selskapets børsverdi på 6,8 milliarder kroner, der årets kursoppgang bidrar med 15 prosent. Mye av årsaken er at frykten for en kapitalinnhenting ble redusert i vår.

To av fire analytikere anbefaler kjøp av Rec Silicon-aksjen og de to har begge et kursmål på 27 kroner for aksjen. Det indikerer en mulig oppside på 68 prosent over mandagens sluttkurs.

Løftet på børs

Tirsdag steg Rec-aksjene umiddelbart da Oslo Børs åpnet. På det meste ble aksjen handlet seks prosent over mandagens sluttkurs. Rec Silicon-aksjen var imidlertid ikke den som bidro mest til at hovedindeksen steg 0,7 prosent i åpningen.

Der bidro Equinor med sin tyngde, samt to andre med ferske kvartalsrapporter: Wallenius Wilhelmsen-kursen steg åtte prosent ved lunsjtider og Seadrill-aksjen var samtidig opp nærmere seks prosent fra mandagens sluttkurs.

Da oljeprisen begynte å falle på formiddagen, la det et press på hovedindeksen og flere aksjer på Oslo Børs. Equinors oppgang ble redusert, og Aker BP ble trukket bortimot én prosent.