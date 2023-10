Artikkelen fortsetter under annonsen

Den tyske giganten Siemens Energy, som leverer energiteknologi som turbiner til vindkraftanlegg, har slitt lenge. Blant annet har det oppstått tekniske problemer med noen av turbinene til vind-virksomheten Siemens Gamesa som har forårsaket store tap for selskapet.

Torsdag ble det kjent at Siemens Energy har gått i dialog med tyske myndigheter om en redningspakke som kan utgjøre så mye som 16 milliarder euro – 190 milliarder kroner.

Grunnen til at selskapet ser seg nødt til det, er at hovedeier Siemens ikke lenger er villig til å tilføre ferske midler, skriver nyhetsbyrået Bloomberg, som viser til kilder med kjennskap til saken. Det skal nå være snakk om statlig støtte i form av garantier.

Nyheten førte torsdag til en regelrett kollaps for Siemens Energy-aksjen, som falt 40 prosent på det meste. Utover ettermiddagen var fortsatt fallet på omtrent 30 prosent, hvilket tilsvarer godt og vel 30 milliarder kroner i aksjonærverdier.

Det var det største kursfallet for selskapet etter at det ble skilt ut av industrikjempen Siemens for tre år siden, noterer Bloomberg. Og det er det største fallet for et selskap på hovedlisten på Frankfurt-børsen siden kollapsen til skandaleselskapet Wirecard i 2020.

Bekrefter samtaler

I en melding bekrefter Siemens Energy at det er i samtaler med flere aktører, blant annet staten, og sier at det har behov for garantier for å kunne inngå langsiktige kontrakter for leveranser.

«Styret vurderer flere tiltak for å styrke balansen i Siemens Energy, og er i innledende samtaler med forskjellige parter, inkludert bank-partnere og den tyske regjeringen, for å sikre tilgang til et økende volum garantier som er nødvendige for å tilrettelegge for den ventede, sterke veksten,» heter det i meldingen, med referanse til virksomheten knyttet til gass og kraft. Selskapet produserer også turbiner for gasskraftverk og utstyr for nett.

Utover de tekniske problemene Siemens Gamesa har opplevd, og som selskapet har advart kan koste så mye som en milliard euro å løse, er også virksomheten rammet av den sterke inflasjonen som preger store deler av fornybar-sektoren.

Siemens Energy har varslet et tap på 4,5 milliarder euro i år.