Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen, som for en måned siden meddelte at han vil gå av som Statkrafts toppsjef, legger frem et nytt milliardresultat – men det har krympet fra i fjor.

Nå legger han frem et kvartalsresultat der topplinjen er på 10,6 milliarder kroner og resultatet før skatt endte på 5,9 milliarder kroner. Dette inkluderer finansgevinster på 2,1 milliarder kroner fra blant annet valutasvingninger.

– Markedsforholdene endret seg betraktelig fra de ekstreme prisene i tredje kvartal i fjor, da de var drevet av energikrise og krig i Ukraina, uttaler Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

Statkrafts regnskaper for tredje kvartal etterfølger rapporten fra i sommer som bar klistrelappen «sterkeste noensinne» om både andre kvartalstallene og tallene for første halvår – «tross lavere produksjon og kraftpriser».

For i andre kvartal endte nettodriftsinntektene på 13,1 milliarder kroner, som var en solid økning fra 8,4 milliarder i samme periode i fjor. I første halvår samlet var inntektene kommet opp i 37,6 milliarder.

Nå heter det i stedet «solid resultat». Tredje kvartals nettoinntekter på 10,6 milliarder kan sammenlignes med 13,2 milliarder i tredje kvartal i fjor.

Statkraft-ledelsen kommenterer i fredagens melding at «markedene ble primært påvirket av en betydelig bedret energibalanse i Europa», og viser til at:

Gasslagrene har økt,

Ny fornybar kraftproduksjon har kommet i drift,

Og vått vær har fylt de nordiske vannmagasinene.

Faktisk medførte alt regnværet og det lave strømforbruket at magasinene i Norden hadde en medianfylling på 100 prosent av medianen ved utgangen av september. Nå er den på 99,3 prosent av medianen, som Statkraft rapporterer er på 81,2 prosent av full kapasitet.

