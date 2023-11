Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag kveld melder Statkraft at det har inngått avtale om å kjøpe Enerfin, et fornybarselskap tilhørende det spanske ingeniør- og entreprenørselskapet Elecnor Groups.

Prisen tilsvarer en selskapsverdi på 1,8 milliarder euro – eller 21 milliarder kroner.

– Dette er en stor milepæl for Statkraft. Enerfin er et solid, veldrevet selskap med en svært kompetent organisasjon og en attraktiv portefølje som passer svært godt med Statkrafts nåværende aktiviteter, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

– Avtalen vil skape verdier for vår eier og kundene, og er et betydelig bidrag til det grønne skiftet og nullutslippsmålet, legger han til.

Blir topp tre i Brasil

Oppkjøpet gjør Statkraft til en av de ti største aktørene innen vindkraft i Spania, og blant de tre største i Brasil. I tillegg eier Enerfin en vindpark i Quebec i Canada, som Statkraft nå overtar.

Statkraft er idag Europas største kraftprodusent, og oppkjøpet øker Statkrafts kraftproduksjonsportefølje innen installert vindkraft, og vind- og sol under utbygging med 1500 megawatt.

Statkraft oppgir at Enerfins portefølje også inkluderer store muligheter for oppgradering og forlenget levetid på vindparker, samt hybrid- og batterilagringsløsninger. Kjøpet gjør det også mulig med økte markedsaktiviteter, altså blant annet kjøp og salg av kraft og kraftkontrakter, ifølge Statkraft.

I løpet av neste halvår

Kjøpesummen inkluderer gjeld og egenkapital, og Statkraft oppgir at gjennomføring av kjøpet er betinget av «ordinære forbehold», slik som godkjennelse av myndighetene i de respektive landene. Statkraft venter at oppkjøpet er gjennomført i løpet av første halvdel av 2024.

Statkraft har tjent over 40 milliarder kroner etter skatt de siste to regnskapsårene, og har gjennomført flere transaksjoner hittil i år. I sommer ble det blant annet kjent at selskapet har kjøpt 39 vindparker i Tyskland og Frankrike for 4,7 milliarder kroner, et oppkjøp som gjorde selskapet til en av de ti største aktørene innen vindkraft i Tyskland.