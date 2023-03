Artikkelen fortsetter under annonsen

Bonussystemet som har gitt milliardutbetalinger til krafttradere i Statkraft har skapt sterke reaksjoner. Bakgrunnen er rekordresultatet som førte til at det statlig eide selskapet i fjor økte utbetalingen av bonuser til tradere med over én milliard kroner, til rundt 2,2 milliarder kroner totalt.

LO-sekretær Are Tomasgard har ansvaret for industripolitikk i LOs ledelse. Han er mektig provosert over bonusutbetalingene og den manglende åpenheten fra selskapet som er heleid av det norske folk.

– Jeg mener saken er så alvorlig at det må få konsekvenser for ledelsen og styret i Statkraft, sier han til DN.

– Vanvittig høye

Statkraft er en av de store på krafttrading i Europa, hovedsakelig i Oslo og Düsseldorf i Tyskland. Det er ikke kjent hvor mange ansatte som mottar bonus, men for noen år siden ble det anslått at Statkraft hadde 80 tradere i Düsseldorf, i Oslo anslagsvis et par titall. I tillegg kommer et mindre antall i Brasil, USA og India.

Det kan altså være snakk om mange titall millioner kroner for enkeltpersoner, men Statkraft er unntatt offentlighetsloven og ønsker ikke å gi detaljer om bonusordningen utover det lille som fremgår av årsregnskapet.

– Om det ikke vises full åpenhet om de vanvittig høye bonusbeløpene som er betalt ut, er det legitimt å stille spørsmålet om det er fordi det ikke tåler dagens lys. Det kan hverken ledelsen i Statkraft eller styret leve med, sier Tomasgard, og legger til:

– Om ledelse og styre ikke skjønner det selv, må regjeringen være like tydelig i denne bonussaken som den har vært i spørsmålet om lederlønninger.

– Umusikalsk høye

Statkraft-styreleder Thorhild Widvey har ikke ønsket å stille til intervju om bonusene. I en epost skriver hun at ledelsen og styret er enige i at fjorårets bonusutbetalinger var umusikalsk høye.

– Statkraft har full forståelse for at det stilles kritiske spørsmål ved de høye bonusavsetningene i deler av virksomheten i fjor. Ledelsen og styret innså at nivåene ble umusikalsk høye og endret derfor ordningen så snart det ble klart at den rekordhøye inntjeningen på 10,4 milliarder i denne delen av virksomheten ville gi utilsiktet høye bonuser.

Statkraft-styreleder Thorhild Widvey.

Widvey skriver at bonusavsetningene er rapportert på vanlig vis. Hun viser også til at konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen kommenterte tallene under pressekonferansen i forbindelse med årsresultatet.

– Vi mener derfor vi har vært så åpne vi kan innenfor rammene for konkurransemessige og personalmessige forhold. Statkraft rapporterer som andre selskaper lønnen til ledelsen, men ikke til andre ansatte.

Widvey viser til at for å opprettholde en ledende posisjon på trading i Europa, er Statkraft avhengig av kompetansen traderne i selskapet representerer.

-Vi ønsker ikke å gå i detalj på ordningen fordi disse medarbeiderne er svært ettertraktet i markedet og fordi det ikke er god personalpolitikk å kommunisere hva enkeltgrupper eller medarbeidere tjener, skriver Widvey.

Hun understreker at størrelsen på bonusene ikke skyldes de høye strømprisene.

– Det er ikke de høye prisene, men de store svingningene og at våre tradere var dyktigere til å kjøpe og selge energi enn andre aktører i markedet som skapte rekordresultatet. Da ledelsen og styret innså at det ville gi utilsiktet høye bonuser endret vi ordningen ved første mulighet, som var fra 1. januar 2023.

Burde satt inn tiltak

Tomasgard mener Statkraft kunne og burde handlet før.

– Ledelsen og styret i Statkraft burde ha satt inn tiltak før bonusene eksploderte. Når vi ser de gigantiske bonusutbetalingene som har funnet sted, så kan det jo ikke akkurat ha krevd rakettforskning å forstå at bonusordningene ledelsen selv har godkjent, ville kunne komme til å stige når strømprisene eksploderte, sier han.

At strømprisene beveget seg mer enn normalt, visste ledelsen i Statkraft allerede høsten 2021, påpeker han.

– At de ikke gjorde tiltak for å stoppe ordningen som ga så ekstremt høye bonusutbetalinger allerede før jul 2021, er uforståelig. Det er vel og bra med tiltak i ettertid, men dette både kunne og skulle ha vært unngått, sier Tomasgard.

Tomasgard reiser spørsmålet om folk ville godtatt at de statseide sykehusene opererte med slike summer.

– Fikk de som skaffet oss masker, håndsprit og vaksiner som førte til at mange reddet livet under pandemien slike bonuser? Selvsagt ikke. Er bunnlinjen i statsforetaket Statkraft mer verdt enn å redde liv ved offentlige sykehus?

Widvey mener sykehus er en dårlig sammenligning.

– Statkraft er et kommersielt selskap som konkurrerer i et svært konkurranseutsatt marked. All vår inntjening går tilbake til staten som utbytte eller investeres i ny fornybar energi. I tillegg betaler vi mye skatt. I fjor bidro Statkraft med nesten 43 milliarder kroner i utbytte og skatt til Norge.

Vil at styret rydder opp

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, Per Vidar Kjølmoen, raser også mot bonusutbetalingene og mangelen på åpenhet fra Statkrafts side.

– Nå blør både folk og næringsliv på grunn av rekordhøye kraftpriser, og da er det fullstendig tonedøvt av Statkraft å dele ut milliardbonuser for å kjøpe og selge den samme kraften. Det er også oppsiktsvekkende at selskapet ikke er åpne på hvem som mottar disse pengene.

Kraft er et nødvendig fellesgode, og Statkraft er Norges felles, offentlige verktøy for å ivareta denne ressursen. Da bør det også stilles spesielt store krav til at selskapet opptrer ryddig og nøkternt, mener Kjølmoen.

– Stortinget har nettopp vedtatt en eierskapsmelding som stiller strengere krav enn noen gang tidligere til offentlige selskaper, blant annet på åpenhet og lederlønninger. Nå forventer jeg at styret i Statkraft tar disse signalene på alvor, rydder opp og tar grep for å unngå at slike ting skjer igjen.

Widvey skriver at Statkraft følger statens retningslinjer for lederlønninger.

– De prestasjonsbaserte lønnsordningene for traderne er ikke regulert av dette, men da ledelsen og styret ble klar over at det ville bli utilsiktet høye bonuser i den delen av virksomheten endret vi bonusstrukturen ved første mulighet.

Vestre vil svare stortinget

Kjølmoen i Ap er imidlertid ikke enig med Tomasgard at bonusutbetalingene bør få konsekvenser for styret og ledelsen.

– Hva mener du næringsminister Jan Christian Vestre bør gjøre her?

– Jeg mener det er styret som må ta tak i dette, for nå er det avdekket ting som ikke kan forsvares. Styret må ta de grepene som kreves for å hindre at man havner i en slik situasjon igjen.

– Mener du offentligheten bør få innsyn i bonusutbetalingene fra i fjor?

– Jeg mener det bør være så mye offentlighet som mulig, siden dette selskapet er hundre prosent eid av staten. Det kan hende det finnes avtaler som regulerer og gjør dette umulig for styret, det vet ikke jeg.

DN har vært i kontakt med Næringsdepartementet og bedt om en kommentar fra næringsminister Jan Christian Vestre. Fungerende kommunikasjonssjef for næringsministeren, Camilla Pettersen, sier Vestre først vil kommentere saken i sitt skriftlige svar til SVs Lars Haltbrekken, som har sendt et skriftlig spørsmål om hva statsråden gjør for å få slutt på disse «enorme bonusutbetalingene».