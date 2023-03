Artikkelen fortsetter under annonsen

Milliardbonusene i Statkraft var tema under torsdagens sending av Debatten hos NRK. Bakgrunnen er at det statseide selskapet i fjor økte utbetalingen av bonuser med over én milliard kroner til 2,2 milliarder kroner totalt, hovedsakelig som følge av rekordresultatet på over ti milliarder kroner for Statkrafts tradingavdeling.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen er blitt kritisert for manglende grad av åpenhet om innretningen på bonusordningen. Hverken summen av bonuser, enkeltbonuser, antall ansatte som deler på bonusene eller hvordan ordningen er satt opp, har han villet svare på.

Det fikk heller ikke programleder Fredrik Solvang svar på.

– Det ble en uttelling som vi ikke går ut og tallfester nøyaktig, men det ble høyt, og vi innrømmer det. Jeg beklager at vi ikke innså den situasjonen på forhånd, og det er et system som vi nå har forandret fra 1. januar i år, sa Rynning-Tønnesen på Debatten.

Rynning-Tønnesen sa videre at bonusutbetalingen på 2,2 milliarder kroner er til alle ansatte i Statkraft, men han ville ikke si hvor stor andel av dette som tilfaller traderne.

– Vi legger ikke skjul på at det er en vesentlig del av dette beløpet, men det er ikke alt og vi oppgir ikke nøyaktig, sa Rynning-Tønnesen, som begrunnet hemmeligholdet med konkurransehensyn.

For noen år siden ble det anslått at Statkraft hadde 80 tradere i Düsseldorf, i Oslo anslagsvis et par titall. I tillegg kommer et mindre antall i Brasil, USA og India.

«Betydelig omdømmerisiko»

I et skriftlig svar til SVs Lars Haltbrekken skrev næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) nylig at han i oktober i fjor ble orientert om at prestasjonsbaserte bonuser for 2022 kunne bli svært høye. Styret i Statkraft meldte den gang at det ville legge opp til begrensninger fremover.

Vestre formidlet da til styret i Statkraft at bonusene fremsto som «vanskelige å forstå, at de virket å være på nivåer som etter mitt syn innebærer en betydelig omdømmerisiko for selskapet og at det er svært vanskelig å se hvordan ordningene kan være i tråd med å fremme selskapets og eiers mål og eiers forventninger.» Til styret ga han «klart uttrykk» for at ordningene burde begrenses mer enn det Statkrafts styre hadde lagt opp til.

På Debatten torsdag kveld bekreftet Vestre at Næringsdepartementet sitter på informasjon om bonusordningen, men han mener det er styrets oppgave å vurdere hvilken informasjon det skal dele.

– Jeg forstår at folk der hjemme synes det er rart, men det er nå en gang sånn at vi eier 70 selskaper […], og hvis jeg skulle instruere og bestemme over enkeltselskaper, hvilken informasjon de skal dele og hvilke valg de skulle ta, kunne det satt dette over styr. Derfor har vi styrer vi har tillit til, sa Vestre.

– Men det folk kan være trygge på, er at vi har sørget for å begrense disse ordningene vesentlig, og det skulle ha vært gjort for lenge siden, sa Vestre.

Rødt-politiker Bjørnar Moxnes mente Vestre «selvsagt» skal trosse styret i Statkraft og gi offentligheten innsyn i bonusordningen. Det ønsker Vestre ikke.

– Jeg har forklart om prosessen med å begrense disse ordningene, jeg har sagt at ordningene er vesentlig strammet inn. Selskapet har beklaget at det ikke ble gjort før. Dette har vært urimelig og umusikalsk - det kan folk være helt trygge på. Men så må det være opp til selskapet hvilken informasjon det deler, sa Vestre.

Sterke reaksjoner

Milliardbonusene har skapt mange reaksjoner etter at DN publiserte den første saken om bonusene for tre uker siden.

SVs Lars Haltbrekken karakteriserte milliardbonusene som «hinsides», og mente de gikk «Exit»-serien på NRK en høy gang. Han ba næringsministeren redegjøre skriftlig hva han gjør for å få slutt på disse enorme bonusutbetalingene i det statlig eide selskapet.

Også fagbevegelsen har vært sterkt kritisk. LO-sekretær Are Tomasgard mente saken var «så alvorlig at det må få konsekvenser for ledelsen og styret i Statkraft.»

NHH-professor og finansnestor Thore Johnsen har imidlertid tatt Statkraft-ledelsen i forsvar, noe han også gjorde under torsdagens debatt på NRK.

Rynning-Tønnesen har tidligere innrømmet i et innlegg i DN at «kritikken er berettiget da bonusene ble utilsiktet høye som resultat av rekordresultatet i denne delen av virksomheten.» Styreleder Thorhild Widvey har erkjent at bonusene var «umusikalsk høye.»

