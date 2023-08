Artikkelen fortsetter under annonsen

I samme periode i fjor var det underliggende driftsresultatet på 3,8 milliarder kroner. 2022 var et rekordår for Statkraft, der kraftselskapet dro inn over 50 milliarder kroner på den underliggende driften.

Netto driftsinntekter steg til 13,1 milliarder kroner i andre kvartal 2023, fra 8,4 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

Resultat før skatt endte på 12,5 milliarder kroner, 5,6 milliarder kroner etter skatt.

– Solid drift, effektiv energidisponering og høy verdiskaping i markedsaktivitetene bidro til det beste resultatet i et andre kvartal i Statkrafts historie. Vi fortsetter å skalere opp utbyggingen av mer fornybar energi både i Norge og i utlandet, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en børsmelding.

De siste to regnskapsårene har Statkraft tjent over 40 milliarder kroner etter skatt.

Renner inn

Til tross for at kraftprisene hadde falt betraktelig i takt med lavere gasspriser, leverte Statkraft i årets tre første måneder sitt nest beste kvartal noensinne, når man ser på den underliggende driften. Disse underliggende tallene justerer vekk urealiserte verdiendringer fra energiderivater, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger.

«Prisene og volatiliteten har falt fra de svært høye nivåene tidligere i energikrisen, men prisene ligger fortsatt på et høyt nivå, sammenlignet med før bortfallet av russisk gass i det europeiske energimarkedet. Energibalansen i Europa har bedret seg betraktelig, drevet av større lng-tilgang, lavere etterspørsel og økt utrulling av fornybar energi. Det var også stort tilsig i andre kvartal. De nordiske magasinnivåene var på 94 prosent av median ved utgangen av juni og er for tiden på 95 prosent av median», skriver Statkraft i kvartalsrapporten.

Etter kvartalsslutt kom det store mengder nedbør spesielt på Østlandet i forbindelse med ekstremværet Hans. På pressekonferansen torsdag gikk Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen inn på hvordan selskapet har håndtert situasjonen. Balansegangen går på å sørge for at magasiner ikke renner over, samtidig som man ikke bidrar til å tilføre for mye vann til allerede breddfulle elver.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Når det er så ekstremt regn som det har vært nå, slår våre operatører over på krisehåndtering for å begrense vannskader, sier han, og spår at dette vil bli nødvendig oftere på grunn av klimaendringer.

I prisområdet NO1 har det vært overproduksjon, mens det på Vestlandet har vært mindre nedbør og tilsig til magasiner som i utgangspunktet er større. Dermed har det også vært store forskjeller på prisene mellom områdene.

Brasil, Tyskland og Frankrike

Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi, med flere hundre vannkraftverk og mange titalls vindparker. Selskapet leverer også strøm fra gasskraftverk, sol og biokraftanlegg. Senest denne uken meldte selskapet om kjøp av to vindparker i Brasil.

Statkraft melder onsdag at selskapet også har kjøpt 39 vindparker i Tyskland og Frankrike, fra selskapet Breeze Two Energy for 4,7 milliarder kroner. De 39 vindparkene, 35 i Tyskland og fire i Frankrike, på til sammen 337 MW skal nå oppgraderes og levetiden forlenges. I Tyskland dobler Statkraft nå vindkraftkapasiteten, og blir en av de ti største operatørene i landet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selgeren er Breeze Two Energy. Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen og Europa-sjef Barbara Flesche sier torsdag morgen på en pressekonferanse at selskapet fortsatt må få tillatelser til å erstatte turbiner med nye, men at de er optimistiske med tanke på dette.

Rynning-Tønnesen sier også at Statkraft er godt posisjonert for denne typen avtaler og virksomhet:

– For finansielle eiere er det vanskelig å reforhandle eller forhandle nye kommersielle avtaler, sier han, og viser til at mange av parkene er på vei ut av subsidieavtaler og nå må håndtere mer komplekse markedsmekanismer ved salg av kraften.

– Så du må selge til noen som har evnen til å ta over 39 vindparker over natten, legger han til, og viser blant annet til selskapets omfattende tradingvirksomhet i Tyskland.

Bonuser redusert

Statkraft fikk mye motbør da DN viste at traderne i selskapet i fjor fikk utbetalt bonus i milliardklassen etter det Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen i mars kalte et helt eksepsjonelt år.

Han erkjente selv at bonusene i fjor var blitt i høyeste laget, men fikk pålegg av næringsminister Christian Vestre om å redusere bonusene mer enn planlagt.

Statkraft-sjefen argumenterte for at det var viktig å ha gode bonusordninger fordi traderne er svært ettertraktet. I mai sa Rynning-Tønnesen at bonusene var blitt redusert.

Markedsavdelingen med trading bidro igjen positivt til resultatet i andre kvartal. Men hvordan det påvirker bonusene i år, blir ikke klart før 2023 er omme.

– Vi har jo innført fra og med i år et mer moderat system enn vi hadde i fjor, så det vil gjenspeiles i beregningene som blir gjort. Men de blir ikke gjort før året er slutt, sier Rynning-Tønnesen til DN.