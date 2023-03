Artikkelen fortsetter under annonsen

De høye og volatile strømprisene gjennom året var en gullgruve for Statkraft i fjor. Ved utgangen av tredje kvartal hadde inntektene blitt mer enn doblet, mens resultatet før skatt steg med nesten åtte milliarder kroner i løpet av fjorårets ni første måneder, sammenlignet med året før.

Torsdag morgen kom fasit for fjerde kvartal og hele 2022.

For hele fjoråret steg det underliggende driftsresultatet til 54,4 milliarder kroner, en ny rekord for selskapet. De samlede inntektene ble nesten doblet fra 2021 til 2022, og endte i fjor på 157,6 milliarder kroner.

– Høye energipriser og solid verdiskaping fra Statkrafts markedsoperasjoner bidro til et svært godt 2022-resultat. Utbyttet til eier foreslås til rekordhøye 17,2 milliarder kroner, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en melding.

Statkraft er heleid av den norske stat.

Statkraft, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 166174 82976 100,3% Driftsresultat (ebit) 52178 29727 75,5% Resultat før skatt 58819 32744 79,6%

Høye priser

I årsrapporten skriver konsernsjefen at bakgrunnen for de sterke resultatene i 2022 skyldes blant annet høye energipriser og solide resultater fra markedsaktivitetene.

Det kommer tydelig frem også i tallene. Fra trading-virksomheten var bidraget til netto driftsinntekter på 14 milliarder kroner. Samlet var netto driftsinntekter på 74 milliarder kroner.

Nærmere bunnlinjen fremgår det et resultat før skatt på 58,8 milliarder kroner, nesten en dobling fra 2021. Skatteregningen for fjoråret ble på 30,2 milliarder kroner, opp fra 16,7 milliarder i 2021. Det gir en effektiv skattesats på 51 prosent.

Sammen med årsrapporten kom også selskapets oversikt over lønninger til ledelsen i Statkraft. Konsernsjef Rynning-Tønnesen økte sin grunnlønn med 3,4 prosent til rett over seks millioner kroner i 2022. På toppen av det fikk han 808.000 i bonusutbetalinger.

Den samlede lønnspakken var i fjor på rett over syv millioner kroner.

Kuttet prisene etter møte med Vestre

For en måneds tid siden omtalte DN at Statkraft kuttet prisene etter å ha blitt kalt inn på teppet av næringsminister Jan Christian Vestre. Bakgrunnen var at Statkraft hadde ligget over konkurrentene i pris etter at de første fastprisene ble lansert i desember.

For en treårsavtale med oppstart 1. mars med flatt uttak i strømområde N02, altså Sørvest-Norge, er prisen redusert med over ti prosent, fra over 110 øre per kilowattime til 98,63 øre. Denne prisen inkluderer 2,5 øre i påslag fra Fjordkraft.

Det er samme pris som hos Lyse, som så langt har vært billigst. Fortsatt er Lyse litt billigere i NO2 for femårs- og syvårsavtaler.

Også for strømområde N01 (Østlandet) og NO5 (deler av Vestlandet), der spotprisene har vært nesten like høye som i NO2, har Statkraft kuttet fastprisene betydelig etter møtet med Vestre.

