– Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med behandlingen av Snøhvit Future, foreta en egen vurdering av om fangst og lagring av CO2 kan være et alternativ til elektrifisering av Melkøya med kraft fra land som kan realiseres innen 2029 og gjennomføres uten at fremtidig gassproduksjon blir redusert, heter det i forslaget som blir fremmet for Stortinget torsdag av Frp.

Terje Halleland (Frp) har jobbet med forslaget de siste dagene i samarbeid med de andre opposisjonspartiene. Han sier at alle opposisjonspartiene har gitt beskjed om at de stiller seg bak forslaget.

– Det er kraftsituasjonen i Finnmark som er utgangspunktet for problemstillingen. Med dette forslaget vil vi sikre at regjeringen i større grad ser på alternativer til å ta kraft fra land i bruk, sier Halleland til NTB.

Equinor har søkt regjeringen om å få elektrifisere gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Det betyr at gasskraftverket på anlegget blir lagt ned, og at man heller driver det med kraft fra det vanlige strømnettet.

Problemet er at dette vil legge beslag på store deler av kraftoverskuddet i Nord-Norge.

Equinor har sagt at det blir for dyrt med andre løsninger – for eksempel å bruke karbonfangst og -lagring (CCS) av utslippene fra gasskraftverket, eller ved å hente strømmen til elektrifisering fra andre kilder.

Det er dette Stortinget nå vil be regjeringen om å utrede.

– Dette er ikke et klarsignal for CCS. Det viktigste for oss er å åpne for alternativer til kraft fra land. Når Equinor har avvist at CCS er et alternativ, så mener vi regjeringen må ta en runde ekstra på det og foreta en egen vurdering, sier Halleland.

