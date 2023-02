Artikkelen fortsetter under annonsen

I oktober 2021 opplevde strømutfordreren Agva Kraft en klagestorm etter at det kastet kunder ut av lukrative fastprisavtaler da strømprisene steg til stadig nye rekordnivåer.

Det førte til at strømselskapet, som har hovedkontor i Bærum, endte på klagetoppen hos Forbrukertilsynet blant strømselskapene. På halvannen uke kom det hele 110 klager på at selskapet hadde ført kunder over på dyrere spotprisavtaler.

Agva Kraft ble kort tid etter kalt inn på teppet hos Forbrukertilsynet hvor partene ble enige om at kundene kunne gå tilbake til sine opprinnelige fastprisavtaler, med de samme vilkårene som da avtalene ble inngått.

Det ble dyrt for strømselskapet, som ledes av brødrene Finn Erik Arctander og Bjørn Arctander. I et svært forsinket årsregnskap for 2021, som ble tilgjengelig mandag kveld, kommer det frem at Agva Kraft fikk et resultat før skatt på minus 44,1 millioner kroner som følge av fastprisavtalene.

– Det er riktig at Agva Kraft opprinnelig ønsket å avslutte fastprisavtalene for de som tidligere hadde vært kunder, da kampanjeavtalene kun gjaldt nye kunder. Men etter et møte med Forbrukertilsynet om saken ble vi enige om å fullføre avtalene for samtlige kunder, også de som egentlig ikke hadde krav på avtalen, sier daglig leder Finn Eric Arctander i Agva Kraft.

Millionunderskudd

Agva Kraft kunne i 2021 vise til inntekter på 588,3 millioner i 2021, en solid økning fra 140,7 millioner i 2020. Men kostnadene steg også fra 113,7 millioner i 2020 til 633,5 millioner i 2021.

Samlet sett endte strømselskapet med et underskudd på 44 millioner før skatt. Det er ned fra et resultat på 24,6 millioner kroner året før.

– Årsaken til resultatfallet fra 2020 til 2021 er store tap på fastprisavtaler som ble inngått sommeren/høsten 2021. Agva Kraft har, i motsetning til enkelte andre aktører i bransjen, fullt ut overholdt alle inngåtte fastprisavtaler. Dette har vært svært kostbart for selskapet, og tilsvarende gunstig for de som inngikk fastprisavtaler i 2021, skriver Arctander i en epost til DN.

Agva Kraft as, årsresultat 2021 (i MNOK) 2021 2020 Endring Omsetning 588,4 140,8 317,9 % Driftsresultat (ebit) -45,2 27 -% Resultat før skatt -44 24,6 -%

Selskapet skriver også at aksjekapitalen er tapt, men at det forventes at den skal «dekkes av fremtidig drift». Ved inngangen til 2022 hadde selskapet tapt egenkapitalen, som var kommet opp i minus 35,4 millioner kroner.

Samtidig hadde Agva Kraft 222 millioner i kortsiktig gjeld. Av det var det 148,9 millioner i kortsiktig gjeld som omfattet forskudd fra kunder.

– Gjeldsposten du refererer til består i stor grad av påløpte varekostnader, så det er ikke riktig at Agva skyldte dette beløpet til kundene. For øvrig er det ingen fastpriskunder som i dag har penger utestående hos Agva, da samtlige avtaler er fullført i løpet av 2022, skriver Arctander.

Forskuddsfakturering

Agva Kraft er et datterselskap av Telinet Energi, som også er i strømmarkedet i Sverige gjennom selskapet Telinet Energi ab. Telinet drev også med strømsalg i Norge for noen år siden, men havnet også den gang i trøbbel hos Forbrukerrådet. Den gang handlet det om forskuddsbetaling og oppsigelsesgebyrer til kundene.

DN skrev i juli hvordan Agva Kraft forskuddsfakturerte kunder for tre ganger faktisk strømforbruk. Forskuddsfakturering er en innbetaling av forventet kostnad i en periode. Den faktiske kostnaden avregnes senere og trekkes av på neste faktura.

Forbrukertilsynet mente den gangen at det var vanskelig å skjønne hvordan Agva hadde kommet frem til dette estimatet, mens Agva Krafts daglig leder Finn Erik Arctander svarte at beløpet blir tilbakeført ved hver fakturering.

