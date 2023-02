Artikkelen fortsetter under annonsen

I forbindelse med strømtiltakene som ble presentert onsdag kveld, skriver regjeringen at den nedsetter et ekspertutvalg som skal vurdere dagens system for fastsettelse av strømprisen.

– Europa har lagt bak seg et ekstraordinært år med høye og svingende kraftpriser som følge av Russlands militære invasjon av Ukraina. Dette har også bidratt til økte strømpriser i Norge. Derfor nedsetter vi nå et ekspertutvalg som skal se på fordeler og ulemper ved dagens prinsipper for prisfastsettelse på strøm, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Det er Sintef Energi-sjef Inge Gran som skal lede utvalget, som skal levere sin rapport til regjeringen innen 15. oktober. Utvalget skal vurdere hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen.

– Regjeringen har gjort flere grep for å redusere strømregningen til folk, blant annet gjennom en strømstøtteordning. Nå skal vi se på ulike systemendringer som kan påvirke prisfastsettelsen over tid, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Utvalget skal vurdere «virkninger i kraftmarkedet av aktuelle forslag som kan gi lavere og mer stabile priser». Det nevnes følgende seks punkter i pressemeldingen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.