Strømprisene begynte for alvor å stige høsten 2021 og nådde i fjor høst et rekordnivå i Sør-Norge med over fem kroner per kilowatt time – mot normalt fra rundt 30 til 50 øre. De høye strømprisene skyldtes alt fra Russlands krigføring mot Ukraina til usedvanlig lite nedbør i den norske fjellheimen.

Da strømprisene steg, økte antall henvendelser til Forbrukerrådet om strøm med 70 prosent, mens antall strømklager til Elklagenemnda ble doblet til over 1200.

Nylig skrev Europower at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) hadde gjort tilsyn hos alle strømsalgsselskapene om rapporteringsplikt til strømprisportalen, samt utforming av faktura. RME fant ut at 70 prosent av dem brøt loven.

20 prosent færre

Mens to av tre strømselskaper bryter loven, blir det også færre av dem.

Sommeren for fire år siden var det 101 kraftleverandører med over 200 husholdningskunder som opererte i det private norske strømmarkedet, ifølge tall Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har hentet ut for DN.

I juni var antallet redusert med over 20 prosent til 78 leverandører, opplyser NVE til DN.

Det er ikke bare de mindre kraftleverandørselskapene som det blir færre av. I 2019 var det 23 kraftleverandører med over 20.000 husholdingskunder. I dag er antallet 21, opplyser NVE.

En av de store strømfusjonene er sammenslåingen mellom Glitre Energi og Agder Energi som i vår ble til Å Energi.

Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket mener konsolideringen i strømmarkedet ikke bidrar til å hjelpe forbrukerne.

– Det gir liten verdi for forbrukerne at nesten 80 selskaper selger samme vare uten kvalitetsforskjell. Vi ser da også at mange selskaper heller satser på kompliserte avtaler og unødvendige tilleggsprodukter, fremfor å konkurrere på pris, sier Blyverket.

– Når antallet selskaper som leverer til husholdningen er redusert fra 101 i 2019 til 78 i til i år sommer – vil ikke det gjør det lettere for forbrukerne?



– Det er fortsatt 78 selskaper og 647 avtaler i strømmarkedet, så det er vanskelig å se at dette gjør den helt store forskjell, sier Blyverket og ber forbrukerne sjekke portalen strompris.no.

«Ikke skal bli lurt»

Nå vil regjeringen innføre tiltak som skal gjøre det enklere å inngå en god strømavtale.

– Vi er opptatt av at det skal være enklere for forbrukerne å finne den beste strømavtalen for seg, og at forbrukere ikke skal bli lurt, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) vil hindre at forbrukerne bli lurt av strømselskapene.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) understreker at innstramningene kommer i kjølvannet av tidligere tiltak.

– I tillegg skal vi ha slutt på at strømsalgsselskapene bryter reglene i så stor skala, og jobber derfor med tiltak som skal gi oss nye sanksjonsmuligheter overfor dem, skriver Aasland i en pressemelding.

Regjeringen foreslår blant annet:

Dersom strømselskapet endrer en inngått strømavtale som gjør avtalen dårligere for kunden, kan disse endringene tidligst tre i kraft 30 dager etter at varsel er mottatt.

Dersom forbruker er uenig i endringene, skal forbruker kostnadsfritt kunne komme seg ut av avtalen.

·Strengere krav til informasjon om gebyr for at kunde må betale for å si opp avtalen.

Innføring av en tenkepause på 24 timer før forbrukeren kan inngå avtale ved salg av strømavtaler via telefonsalg, dørsalg, standssalg og butikksalg.

Forslagene vil bli sendt ut på høring i oktober.

«Dyttes og lures»

Næringspolitisk rådgiver i Fornybar Norge, Ulf Møller, understreker at flere av tiltakene regjeringen foreslår er implementert i standardavtalen hos deres medlemmer. Forslaget om en tenkepause på 24 timer ved salg av strømavtaler er et nytt tiltak som Møller er positiv til.

– I arbeidet med den nye fastprisavtalen, samarbeider vi med Forbrukertilsynet for å lage god informasjon om hva gebyret er og hvordan det beregnes, sier Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Fornybar Norge.

– Det vil gi strømleverandøren noe mer administrativt arbeid, samtidig får kunden en tenkepause som kanskje også vil redusere antall leverandørskifter, skriver Møller i en epost.

Forbrukerrådets leder er positiv til forslaget om strengere informasjonskrav og en nedkjølingsperiode ved telefon og dørsalg av strøm.

– Vi tror imidlertid ikke forslagene vil gjøre noe med de grunnleggende utfordringene, hvor forbrukere dyttes og lures til å betale for mye for strømmen. Her gjenstår det selvfølgelig å se hva som faktisk kommer i høringen, skriver Blyverket i en epost.

«Et klin likt produkt»

En av de få selskapene som ikke fikk anmerkning av RMEs granskning av strømsalgsselskapene er Klarkraft. Selskapets gründer, Haakon Dyrnes, er glad for regjeringens tiltak.

– Mange selskaper har manglet kundefokus, sier gründer og daglig leder Haakon Dyrnes i Klarkraft.

– Heldigvis har myndighetene begynt å regulere strømmarkedet. En varslingstid eksempelvis med påbud om direkte varsling både på epost og sms ved endring av strømavtaler overfor kundene, har aldri vært noe krav. Så nå vil det bli vanskeligere å lure kundene. Det er jeg veldig glad for, sier Dyrnes.

Den tidligere sjefen i Tele2 Norge og Komplett Mobil er svært kritisk til hvordan strømmarkedet fungerer sammenlignet med mobilmarkedet.

– Strøm er et klin likt produkt. Enkelte aktører tilbyr opptil 10–15 forskjellige strømavtaler for å komplisere det overfor kundene, sier Dyrnes.

– Trenger man da strømsalgsselskaper?

– Ja, vil vi at nettselskapene skal ha monopol på strømleveransen? Det er sunt med konkurranse, hvor man kan konkurrere om god kundeservice med blant annet informasjon på apper, pris på abonnement samt påslaget per kilowattime av spotprisen.

Selv kjøpte hans selskap i sommer Elkompis-kundene til Skandia Greenpower.

– Totalt ble 3700 strømkunder fra Skandia Greenpower overført til oss. Nå har vi 13.000 strømkunder og vi ser for oss flere konsolideringer fremover, sier Dyrnes.

Kutter strøm-tilførselen

Blant selskapene som har kuttet ut strømmen, er Telenors datterselskap Talkmore som har inngått avtale om å overføre deres strømkunder til Vibb.

Også energistasjon-kjeden Circle K har kastet kortene i strøm-markedet og har overført kundene til Gudbrandsdal Energi.

– Circle K valgte å avslutte salg av strøm til privathusholdninger nå i september, to år etter at vi gikk inn i dette markedet, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K Norge.

– Vi opplever strøm som en tøff bransje, og at det var krevende å bygge opp en forretning med tilstrekkelig størrelse og kompetanse. Derfor har vi konkludert med at både vi og kundene våre er bedre tjent med at kundeporteføljen på strøm ivaretas av en spesialisert kundevennlig aktør, sier Knut Hilmar Hansen, kommunikasjonssjef i Circle K Norge, i en epost.

Møller i Fornybar Norge understreker at strømprisene har vært ustabile, noe som har skapt betydelig ubalanse- og kapitalkostnader for leverandørene siden 2021.

– Det er grunn til å tro at mange leverandører derfor har valgt å «legge inn årene» eller selge porteføljen siden de har hatt marginal fortjeneste eller tap. Et volatilt strømmarked krever kompetanse og store ressurser, og det kan ikke utelukkes at flere leverandører vil gi opp, sier han.