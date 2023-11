Artikkelen fortsetter under annonsen

En systemfeil hos selskapet Kinect Energy gjorde at strømleverandøren tilbød det finske markedet hele 5787 megawatt fredag. Problemet er bare at den strømmen ikke finnes, og derfor ikke kunne tilbys.

Feilen på kraftbørsen Nord Pool ble oppdaget sent torsdag, og strømpriser og -volumer ble derfor regnet ut fra feil grunnlag, opplyser Svenska kraftnät i en pressemelding.

– Litt forenklet kan man si at man solgte noe man ikke hadde, og kjøpte noe som ikke finnes, sier driftsleder i Svenska kraftnät, Pontus de Maré, i pressemeldingen.

Feilen betyr at strømprisene er blitt presset betraktelig ned, spesielt i Finland der det er negative priser mellom klokken 14 og midnatt.

Svenska kraftnät har tatt kontakt med andre strømprodusenter for å undersøke om de kan dekke opp for fredagens ubalanse.

