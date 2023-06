Artikkelen fortsetter under annonsen

I januar ble det satt rekord i strømstøtte-utbetaling. Staten betalte rundt 8,5 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene i årets første måned. I Sør-Norge fikk mange husholdninger en strømstøtte på over 5000 kroner.

Fem måneder senere er strømstøtten nede på et minimumsnivå.

Under hundrelappen

Som følge av langt lavere strømpriser er det kun husholdningene i Sør-Norge som får støtte. Og den blir på ni øre per kilowattime for dem som eksempelvis bor i Oslo- og Bergensregionen, og elleve øre på sør- og sørvestlandet.

Med et gjennomsnittsforbruk per husholdning i mai i år på 855 kilowattimer, det samme som i mai i fjor, innebærer det en strømstøtte på kun 77 kroner, dersom man bor på Østlandet/Bergen og 94 kroner om man bor på sør- eller sørvest-landet.

Den samlede utbetalingen av strømstøtte for mai ligger an til å bli på kun 160 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Så langt i år, altså fra januar til og med mai, er det utbetalt 4,9 milliarder kroner i strømstøtte. Det er snaut to milliarder kroner mindre enn i tilsvarende periode i fjor. Regjeringen har tidligere anslått at den samlede strømstøtten i 2023 vil bli på rundt 18 milliarder kroner.

Ingen utsikter til ekstrempriser

For tredje kvartal, fra juli til og med september, tror markedet strømprisen i spotmarkedet i Sør-Norge vil ligge i underkant av en krone, deretter stigende til rundt 1,30 i fjerde kvartal og så videre til rundt 1,50 kroner per kilowattime til vinteren, forteller analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

Analysesjef i Volue insight, Tor Reier Lilleholt. (Foto: Tomm W. Christiansen) Mer...

Ettersom strømmen prises i euro, påvirkes prisen her hjemme av den svake kronekursen.

– Vi tror prisene i Sør-Norge vil bli noe lavere enn det markedet venter, men mye avhenger av hvordan været blir fremover – og særlig nedbørsmengdene til høsten, sier Lilleholt

– Så du ser ingen ekstrempriser slik vi hadde i fjor høst?

– Nei. Det er prisen på gass som styrer strømprisene, og gassen er blitt mye billigere. Europa har på rekordtid klart å gjøre seg uavhengig av russisk gass og ligger godt an til å få fylt lagrene mot vinteren. Så jeg tror vi vil komme oss greit gjennom vinteren med priser i Sør-Norge på under to kroner kilowattimen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.