Når konsernsjef Anders Opedal onsdag morgen går på talerstolen i den store konferansesalen i Londons finansdistrikt City, kan han slå i bordet med rekordinntjening for selskapets olje- og gassvirksomhet. Men samtidig presses selskapet av økende konkurranse og presset lønnsomhet i fornybardivisjonen. Det var overgangen til fornybarsamfunnet Opedal ville akselerere da han ble valgt som ny toppsjef i Norges suverent største selskap.

Tøffere for fornybardivisjonen

Den satsingen er blitt vanskeligere å få fart på for Opedal. I sin presentasjon han skal holde for markedet onsdag formiddag, understreker han at det ikke er aktuelt å løpe etter prosjekter som ikke gir avkastning.

Særlig er det tilfelle innenfor hovedsatsingen havvind. I et marked der selskapene overbyr seg selv har prisene i auksjoner der det kjempes om arealer mangedoblet seg. Store røde søyler som har skutt i været er bildet Opedal bruker for å vise dette i sin presentasjon hvor tittelen på fornybarsatsingen er «Profitabel og disiplinert vekst». Equinor venter fortsatt en realavkastning på fire til åtte prosent for fornybarområdet.

I oppdateringen til markedet er det ingenting som tyder på at selskapet har gått bort fra målet om 12 til 16 gigawatt installert kapasitet i fornybarområdet innen 2030. Så sent som tidligere denne uken uttalte flere analytikere at de mener dette målet blir vanskelig å nå, i alle fall uten oppkjøp.

Fornybardivisjonen hadde et justert tap før skatt på 184 millioner dollar i 2022, en forverring fra 136 millioner i tap i 2021.

Superlønnsom olje og gass

I motsatt ende er selskapets olje- og gassvirksomhet. Der renner pengene inn og gjør at selskapet som helhet venter en gjennomsnittlig kontantstrøm på 20 milliarder dollar årlig, over 200 milliarder kroner, frem mot 2030.

I fjor sto olje og gass for et justert driftsresultat på hele 73 milliarder dollar, eller 753 milliarder kroner. Den frie kontantstrømmen etter skatt fra olje og gass endte på over 30 milliarder dollar.

Side 23 i finansdirektør Torgrim Reitans presentasjon viser med all tydelighet hvor lønnsom denne virksomheten er. 2,5 år tar det for selskapet å få tilbake pengene på nye prosjekter innen olje- og gassvirksomheten.

Inntjeningsutsiktene er basert på en oljepris på 70 dollar per fat, altså lavere enn de 84 Brent-olje nå handles for, og gasspriser som vil variere i forhold til dagens nivå i årene fremover.

Men i motsetning til konkurrenten BP, som tirsdag la frem sine egne resultater og la frem planer om høyere investeringer i olje og gass enn selskapet tidligere la til grunn, er det ikke noe i Equinors strategioppdatering som tyder på at det vil gjøre noe lignende.

I grafene som viser olje- og gassproduksjonskurven i årene frem til 2030, ligger det fortsatt an til den samme utviklingen som det som ble skissert i fjor: En oppgang frem til en topp i 2026, og deretter gradvis avtagende produksjon.

For 2023 venter Equinor en oppgang i produksjonen på tre prosent, fra litt over to millioner fat oljeekvivalenter per dag i fjor.

Jekker opp trading-anslag

Derimot endrer Equinor anslagene for inntjeningen til trading- og markedsføringsvirksomheten fremover.

Hittil har selskapet operert med et spenn på 250 til 500 millioner dollar i justert driftsresultat for denne virksomheten. Men med de svært volatile gassmarkedene er denne skalaen gjennom fjoråret sprengt gang på gang. Mest i positiv retning, men også negativ, begge hovedsakelig på grunn av posisjoner innenfor derivater.

Nå sier Equinor at markedet fremover bør forvente et spenn på 400–800 millioner dollar per kvartal. Dette er «basert på en stadig mer fleksibel portefølje og fortsatt volatilitet i markedet,» skriver selskapet.

