Artikkelen fortsetter under annonsen

Forbrukertilsynet opplyser at Tinde Energi er ilagt en tvangsmulkt på 740.000 kroner for brudd på opplysningsplikten. Bakteppet er strømmen av klager fra misfornøyde forbruker utover fjoråret, som fikk tilsynet til å kreve «en rekke opplysninger og dokumentasjon» fra selskapet i oktober og november.

– Selskapet har siden gitt tilsynet noen av opplysningene men ikke all dokumentasjon de er pålagt å gi, skriver Forbrukertilsynet i en melding.

Tilsynet påpeker at næringsdrivende er underlagt opplysningsplikt, og at dette er et «svært viktig verktøy» når tilsynet skal undersøke om ulike aktører bryter loven.

Siden 15. november har tilsynet ilagt en tvangsmulkt på 10.000 kroner for hver dag som går uten at mottar de etterspurte opplysningene.

Søksmål og politianmeldelse

Tvangsmulkten på 740.000 kroner er en ekstrastraff for at selskapet ennå ikke har fulgt opplysningskravet, forklarer tilsynet, som opplyser at den daglige tvangsmulkten «fortsetter å løpe i tiden fremover, helt til Tinde Energi sender alle dokumentasjonen de har plikt til å gi».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Imens står søksmålene i kø i rettssystemet, etter at Tinde Energi i sommer fikk overført snaut 6000 kunder med fast- og maksprisavtaler fra GNP Energy. I juli fikk kundene likevel beskjed om å betale skyhøye regninger fra Tinde, selv om både Forbrukertilsynet og to rettsinstanser har slått fast at strømselskapet plikter å videreføre de gamle avtalene.

Klagestrømmen ble større etter at Tinde-kunder i slutten av november ble varslet om nye vilkår, som blant annet medførte at de fra nyttår ville bli krevd for strømstøtten de får fra staten. Allerede dagen etter varslet Forbrukertilsynet millionbøter til både selskapet og eieren.

For noen dager siden valgte tilsynet å politianmelde Tinde for mulig bedrageri.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.