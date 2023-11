Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er NHO, Norsk Industri og Fornybar Norge som har bestilt rapporten «Kjernekraft i Norge» fra Rystad Energy i kjølvannet av diskusjonen rundt mulighetene for å satse på kjernekraft i Norge. Rådet er krystallklart fra analysebyrået.

– Rystad Energys analyse viser at kjernekraft ikke er svaret på kraftbehovet i Norge de to neste tiårene. Tiden får vise om teknologien blir konkurransedyktig og om det kan bli aktuelt på lang sikt. Det kan vi ikke utelukke, sier NHOs Anniken Hauglie i en pressemelding.

Rapporten fra Rystad Energy blir lagt frem i Oslo mandag ettermiddag.

I rapporten pekes det på at kjernekraft er dyrt, at såkalt kjernekraftteknologi i form av små modulære reaktorer (SMR-teknologi) tar tid å utvikle og antagelig ikke vil bli billigere enn konvensjonell kjernekraft. Konklusjonen i rapporten er at SMR-teknologien ikke er relevant i Norge i dag og at utviklere først må vise at teknologien fungerer.

Stikk motsatt

Nesten samtidig som Rystad-rapporten legges frem i Oslo, offentliggjør de to forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland ved NTNU en rapport med nøyaktig samme tittel, «Kjernekraft i Norge». Deres konklusjon er den stikk motsatte av Rystad Energy. Rapporten fra de to forskerne er såkalt fagfellevurdert.

– Dessverre ser det ut til at Rystad Energy har levert et bestillingsverk, sier Nøland til Dagens Næringsliv.

– Vi synes det er trist at norsk energipolitikk skal la seg påvirke av partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt av Fornybar Norge, sier Hjelmeland.

NTNU-rapporten er finansiert av NTNU.

Martin Nødland Hjelmeland. (Foto: NTNU) Mer...

De to peker blant annet på at Fornybar Norge-sjef Åslaug Haga tidligere har vært svært skeptisk til kjernekraft i Norge. Olje- og energiminister Terje Aasland har også gjentatte ganger uttrykt skepsis til en satsing på kjernekraft, mens både Høyre og Fremskrittspartiet har satt på døren på gløtt for kjernekraft.

Jonas Kristiansen Nøland. (Foto: NTNU) Mer...

Bestillingsverk

I rapporten fra Rystad Energy er det pekt på at den såkalte SMR-teknologien ikke er moden nok og at kjernekraft ikke egner seg for balansere å kraftmarkedet. Det mener de to forskerne er feil, og viser blant annet til at Polen ventes å ha flere titall slike reaktorer i drift før 2040. De to mener også at det blir feil å sette foten ned for en privat satsing på kjernekraft.

– Oss bekjent er det først og fremst privat kapital som inntil nå har ønsket å satse på kjernekraft i Norge. Om de ønsker å droppe planene om kjernekraft etter Rystads rapport får være opp til dem. Vi tviler på at private investorer lar seg overbevise av dette bestillingsverket, sier Nøland.

De to forskerne har vært i kontakt med analyseteamet i Rystad Energy i løpet av høsten for å gi innspill til rapporten.

– Det er mye bra analysearbeid som er gjort av analytikerne i Rystad Energy, men dette står ikke i forhold til konklusjonene i rapporten, sier Hjelmeland, som også etterlyser beregninger av lønnsomheten fra overskuddsvarme fra kjernekraft.

De to forskerne er enig med Rystads-analytikerne i at det store usikkerhetsmomentet vil være kostnadsutviklingen for utbygging av kjernekraftverk bygget på SMR-teknologien.

Sylvi Listhaug (Frp) er åpen for å diskutere mulighetene for kjernekraft. Her er hun sammen med Jonny Hesthammer, toppsjef i Norsk Kjernekraft. Trond Mohn er største investor i Norsk Kjernekraft. Sunniva Rose (til høyre), fysiker og kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft. (Foto: Marie von Krogh) Mer...

Privat kapital

Selskapet Norsk Kjernekraft, med tunge investorer som Trond Mohn, Jakob Hatteland, GC Rieber og Espen Nordhus, mener Rystad Energy tar feil på mange punkter i analysen.

– Rystad-rapporten legger opp til at staten skal ta all finansiell risiko, mens det ikke er det vi legger opp til. Norsk Kjernekraft legger opp til at private aktører skal ta finansiell risiko. Å bygge et kjernekraftverk på 300 megawatt er omtrent som å bygge ut et oljefelt på 50–100 millioner fat olje kostnadsmessig. Det er fullt mulig å gjøre med private midler, sier Jonny Hesthammer.

Her skal det riktignok legges til at oljeskattesystemet sørger for at staten tar en stor bit av slike investeringer.

Like fullt kaller også Hesthammer rapporten et bestillingsverk.

– Jeg noterer meg at Fornybar Norge er en av bestillerne, og det er jo grunn til å reflektere over at en lobbyorganisasjon som ikke vil ha kjernekraft bestiller en rapport fra et analysebyrå som ikke vil ha kjernekraft, for i neste omgang å levere det til et departement som ikke vil ha kjernekraft, sier Jonny Hesthammer.

Avviser karakteristikken

Både Jarand Rystad, som leder konsulentselskapet med samme navn, og Anniken Hauglie i NHO avviser at rapporten er et bestillingsverk.

– Det faller på sin egen urimelighet. Vi skriver ganske mange hundre rapporter i året. Grunnen til at vi får gjensalg er at vi oppfattes som å ha faglig integritet, sier Rystad.

Han legger til at det er stor risiko forbundet med å utvikle ny teknologi som modulære kjernekraftverk.

Hauglie mener karakteristikker som «bestillingsverk» bidrar lite.

– NHO har ikke tatt stilling til kjernekraft. Fremfor å påstå at dette er et bestillingsverk, bør NTNU heller fortelle oss hva som er feil og argumentere faglig. Dersom dette er realistisk, kommersielt lønnsomt og politisk mulig, bør det sannsynliggjøres, sier hun.

