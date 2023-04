Artikkelen fortsetter under annonsen

Forrige uke meldte det forbrukereide strømselskapet Energi Danmark at det hadde valgt å suspendere tre tradere som gjennom fjoråret opparbeidet seg bonuser på mellom 250 og 300 millioner kroner danske kroner, tilsvarende mellom 375 og 450 millioner norske kroner.

Energi Danmark har nektet å utbetale bonusene, og uttalt at bonusavtalene med de tre er inngått av tidligere toppsjef i selskapet uten at styret har visst noe om dem. Selskapet mener bonusavta har forsøkt å inngå en avtale med de tre medarbeiderne uten at det har ført frem.

Nå har Energi Danmark gitt de tre traderne sparken, går det frem av en pressemelding, som blant norske medier ble omtalt først av E24. Selskapet begrunner oppsigelsen med at det har opplevd et «alvorlig tillitsbrudd» som følge av flere illojale handlinger fra de ansattes side.

– Energi Danmark har opplevd et alvorlig tillitsbrudd i form av en rekke kollektive, illojale handlinger. Vi har derfor ikke annet valg enn å si opp de tre medarbeiderne. De tre medarbeidernes bonusavtaler uten tak er ugyldige, og Energi Danmark holder naturligvis fast ved dette synspunktet dersom det skulle bli rettslig etterspill, sier styreleder Jesper Hjulmand og nestleder Jacob Vittrup i en melding.

«Kollektivt press»

Det var det danske nettstedet finans.dk som først avslørte de enorme bonusene som skulle tilfalle de tre ansatte, hvorav en skal sitte i Energi Danmarks konsernledelse.

Av pressemeldingen går det frem at bonusordningen var en slags aksjekjøpsavtale, som ifølge selskapet var «et resultat av de ansattes kollektive press/tvang.» Avtalen skal ha blitt fremforhandlet med daværende administrerende direktør etter koordinering blant de tre ansatte, hvor utkastet til avtalen ble skrevet av én ansatt.

Den 30. juli 2021 skal samtlige tre ansatte ha sagt opp sine stillinger og informert toppsjefen via en felles mail. Samtidig orienterte de om at de ville melde overgang til Norlys Energy Trading, men at oppsigelsene kun ville tre i kraft dersom Energi Danmark ikke matchet vilkårene de ansatte opplyste å ha fått hos konkurrenten.

Den nå avgåtte toppsjefen Jørgen Holm Wester skal deretter tilbudt dem tilsvarende avtale hos Energi Danmark, noe han ifølge selskapsstyret ikke har hatt mandat til.

«Et sånt kollektivt press er et brudd på medarbeidernes lojalitetsplikt overfor Energi Danmark og er ikke lovlig», heter det i pressemeldingen.

Videre mener Energi Danmark at forhandlingslederen, altså en av de tre medarbeiderne, var vitende om at toppsjefen handlet utenfor sitt mandat.

Advokaten til de tre tidligere medarbeiderne, Frederik Brocks i Lind Advokater, sier følgende til Finans.dk:

– Det er et beklagelig skritt Energi Danmark har tatt. På det foreliggende grunnlag mener vi at dette er en usaklig oppsigelse. Vi har ingen ytterligere kommentarer.

Vil ha mer åpenhet

Ifølge Energi Danmark har selskapet forsøkt å oppnå dialog med de ansatte, men forgjeves. Forhandlingslederen skal også ha bedrevet «systematisk sletting» av eposter og dokumenter som kunne hjulpet til å belyse de faktiske forholdene i saken.

«Det er derfor en manglende tillit til at medarbeiderne i fremtiden kan inngå i et konstruktivt og tillitsfullt samarbeid med Energi Danmarks ledelse og medarbeidere», heter det.

Det er ingen ansatte i Energi Danmark, herunder de tre oppsagte, som skal få utbetalt hverken to- eller tresifrede millionbeløp i bonus for 2022. De tre oppsagte vil få utbetalt et sted under ti millioner danske kroner i vanlig bonus.

Energi Danmark vil nå praktisere større åpenhet og transparens knyttet til bonusordninger, og har gjennomført en rekke konkrete tiltak:

Nye bonusrammer skal godkjennes av styret

I forbindelse med årsregnskapene skal det lages en godtgjørelsesrapport som beskriver eksisterende bonusrammer for Energi Danmark

Det skal rekrutteres uavhengige styremedlemmer til selskapet

Selskapet skal bidra til å utarbeide en felles bransjestandard for avlønning

– Det må ikke være noen tvil om at vi er oppriktig lei oss for denne saken. En viktig lærdom og erkjennelse er at det er behov for enda mer åpenhet og transparens rundt bonusordninger i Energi Danmark – både internt og eksternt. Derfor iverksetter vi nå en rekke tiltak for å skape større åpenhet, sier styreleder Hjulmand og nestleder Vittrup.