Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ja, noen liker å plage seg selv, sier Gunnar Hovland.

Etter fem år som toppsjef i Tine, takker han for seg for å gå til en av de største vindkrafteierne i Norge, Aneo. Bak står oppkjøpsfondet Hitecvision og Trønderenergi, som skal investere 15–20 milliarder kroner i fornybar energi gjennom Aneo.

På sjefskrivebordet i Aneo venter konflikt med reineiere, vindkraftmotstandere, politikere som vil øke skattene. For å nevne noe.

Den viktigste eiendelen i Aneo er nær en tredjedel av vindparken på Roan, som reineiere vil ha revet etter at Høyesterett erklærte at den var ulovlig bygd. Så langt er det ingen tegn til løsning på konflikten.

– Jeg jobbet i kraftbransjen i 2011, da det var kraftunderskudd i Midt-Norge og betydelig høyere priser enn i resten av landet. I 2022 hadde vi kraftoverskudd og klart lavere priser enn lenger sør. Det skyldtes vindkraften som er bygget i mellomtiden. Tar man bort vindkraften på Fosen, er vi i underskudd med en gang. De som har fulgt med det siste året, vet hva som skjer med prisene da. De går til himmels.

Hovland vil ikke påberope seg at han sitter på en løsning på Fosen-konflikten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gjøres motsatt

– Jeg er fortsatt meierisjef. Men for alle parter håper jeg det er en løsning som kan gjøre at reineierne kan drive sin virksomhet og at vindkraften på Fosen kan produsere den kraften Midt-Norge trenger. Det tilsvarer forbruket i hele Trondheim.

Hovland skal ikke ta over i Aneo før ved nyttår, men er mer enn klar på hva han synes om regjeringens tiltak for å nå egne klimamål.

– Noe er veldig, veldig rart. Vi skal kutte 55 prosent av utslippene før 2030. Så får oljenæringen, som skal bygges ned hvis vi skal klare omstillingen, bedre og mer forutsigbare rammebetingelser. For den næringen som må bygges opp, gjør de motsatt, sier Hovland og viser til både grunnrenteskatt og høyprisbidrag som hindringer.

Men Hovland er optimist. Han håper og tror at regjeringen vil snu i sitt forslag om å øke skattene for vindkraft.

Les også: Regjeringen utsetter grunnrenteskatt på vindkraft

Ikke en krone

– Aneo har så langt ikke investert en krone i ny vindkraft i Norge, men satser i våre naboland. Hva tenker du om det?

– Det bygges ikke vindkraft i Norge i dag. Grunnen er det uforutsigbare skatteregimet, og disse konfliktene som ikke er løst. Ingen vil putte penger i vindkraft i Norge før disse sakene er avklart.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovland viser til FNs klimapanel som anbefaler økt utbygging av vindkraft fordi det er billigst, deretter solenergi. Det samme sier IEA – Det internasjonale Energibyrået, og Energikommisjonen som la frem sin rapport i februar.

– Dette har svensker, finner og dansker skjønt, så de har sørget for bedre rammebetingelser. Dermed bygges det betydelig der.

– Ikke bare reineiere, også en stor del av befolkningen er negative til vindkraft. Hva kan man gjøre med det?

– Vi må ta lærdom av alle disse konfliktene som har vært. Få til vinn-vinn prosjekter. Vi ser enkelte lokalsamfunn som heier på vindkraft, for eksempel på Selbu hvor det nå er planer om å fortette dagens vindpark med ni nye turbiner.

Som på 40– og 50-tallet

Hovland er sogning fra Luster, og viser til den storstilte kraftutbyggingen som skjedde i området på 1940- og 50-tallet.

– Det la grunnlaget for industrien i Årdal, Høyanger og Sauda blant annet. Det skapte arbeidsplasser og et grunnlag for levende bygder. Det samme gjelder nå.

– Samtidig er det stor mangel på hender og hjerner som kan ta jobber i ny industri?

– Ja, det er en utfordring i alle bransjer og næringer. Vi kan ikke skape titusenvis av arbeidsplasser, men vi må sørge for at de arbeidsplassene vi har, er bærekraftige. Da er tilstrekkelig fornybar energi det aller viktigste.

– Hva trigger deg med jobben i Aneo?

– Energiomstillingen som må skje, er formidabel. Vi når neppe målet om 55 prosent i 2030. Men da bør vi kunne si at vi gjorde alt vi kunne for å komme så langt det var mulig. Oppdraget i Aneo er derfor unikt og den mest spennende jobben i Norden, med tilgang på kapital og kompetanse som vil og kan. Dertil kommer beliggenheten i teknologihovedstaden Trondheim med blant annet Sintef Energi og NTNU, som gir et cluster som faktisk kan gjøre en forskjell.

Ann-Beth Freuchen blir ny konsernsjef etter Hovland, opplyser selskapet i en pressemelding onsdag. Freucher er i dag visekonsernsjef i Tine.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.