Tidligere statsråder: Hadde ikke skjedd under Erna eller Jens I strid med sine partifeller, tar de to tidligere olje- og energiministrene et kraftig oppgjør med skattepakken som de mener vil strupe vindkraften som er bygget, og hindre ny viktig kraft.

4 min Publisert: 24.02.23 — 18.40 Oppdatert: 8 timer siden