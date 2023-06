Artikkelen fortsetter under annonsen

I fjor høst skrev DN at det tyskbaserte batteriselskapet Wavetech, som ble stiftet av den profilerte advokaten Brynjar Meling (56) og Dag Valand, nok en gang skulle forsøke seg på en børsnotering i USA. Dette skulle gjøres via en fusjon med det amerikanske skallselskapet Welsbach Technology Metals Acquisition Corp (WTMA), som allerede er notert på Nasdaq-børsen.

I forbindelse med fusjonen skulle Wavetech verdsettes til 150 millioner dollar. I tillegg kom 75 millioner dollar som WTMA hadde hentet da selskapet ble børsnotert. Fusjonen skulle opprinnelig fullføres innen utgangen av første kvartal 2023, men fristen ble senere utsatt med tre måneder.

Nå melder de to selskapene at hele fusjonsprosessen er avblåst, noe som begrunnes med «ugunstige markedsforhold».

Trump dukket opp på vaffelrestaurant Donald Trump viste seg offentlig for første gang siden den alvorlige tiltalen mot ham ble kjent. Ekspresidenten sier han skal stille som presidentkandidat i 2024 uansett om han blir dømt eller ikke. Det er ingenting som hindrer Trump fra å stille som presidentkandidat selv fra fengselscellen, skriver Politico. 01:22 Publisert: 11.06.23 — 11:07

– Jeg har ikke noe mer å si, sier Dag Valand når DN ringer.

– Hva er planen nå?

– Jeg kan ikke si mer om det akkurat nå. Men du får ha takk som ringte.

En liten stund senere sender Valand en sms.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er viktig å understreke at enhver beslutning som tas er for å sikre selskapets fremgang og å beskytte aksjonærenes verdier, som også har vært tilfelle denne gangen også. Vi har overlevd en pandemi og et forsøk på fiendtlig overtagelse. Børsnotering forblir målet.

300 mill.

Basert på en metode utviklet av den avdøde kvantefysikeren Ove T. Aanensen, hevder gründerne at selskapet har utviklet en teknologi som skal gi en dramatisk økning av batteriers levetid og ytelse. Til sammen er minst 300 millioner kroner hentet, mye fra norske småaksjonærer.

Wavetech Det tyske selskapet Wavetech GmbH ble stiftet i 2003 av Dag Valand, fysikeren Ove T. Aanensen og advokat Brynjar Meling.

Selskapet skal ha utviklet en teknologi som både effektiviserer og forlenger levetiden for batterier. Selskapet har tapt flere hundre millioner kroner siden 2020, ifølge dokumenter sendt inn til det amerikanske Finanstilsynet.

Selskapet har hentet inn rundt 300 millioner kroner fra investorer, mye i Norge. I årevis har gründerne lovet aksjonærene børsnotering og synliggjøring av verdier, uten at det er blitt realitet.

Wavetech har tidligere bare bestått av det tyske selskapet Wavetech GmbH, men besto ved inngangen til 2023 av flere ulike selskaper. Det USA-registrerte selskapet Wavetech Group er morselskapet.

I årevis har gründerne lovet en notering på teknologibørsen Nasdaq med synliggjøring av «milliardverdier», men det er kommet stadig nye utsettelser. For noen år siden skulle selskapet fusjonere med skallselskapet Spectrum Global, men også denne avtalen kollapset.

Dag Valand og Brynjar Meling har vært kompiser i mange tiår og møtte hverandre i religiøs sammenheng tidlig på 1990-tallet, Meling som aktiv i Frelsesarmeen og Valand som daglig leder av menigheten Karisma i Stavanger. I et intervju med DN høsten 2019 sa Valand og Meling at de kunne se for seg en selskapsverdi på én milliard dollar om tre år.

Meling er styremedlem i Wavetech og har tidligere promotert selskapet overfor norske småaksjonærer. DN har tidligere skrevet av han eide fire prosent av det tyske selskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Meling har ikke besvart DNs henvendelse.

Tapte flere hundre mill.

I 2020 og 2021 tapte Wavetech til sammen rundt 300 millioner kroner, ifølge dokumenter sendt inn til det amerikanske Finanstilsynet. I tillegg kom ureviderte tall som viste et tap på rundt 60 millioner kroner for første halvår 2022.

I fjorårets første halvår hadde Wavetech en omsetning på rundt 50 millioner kroner, ifølge de ureviderte tallene. Siden 2020 skal selskapet ha fått om lag 70 prosent av omsetningen fra en og samme kunde innen shipping.

Ved utgangen av juni 2022 hadde selskapet en kontantbeholdning på 13 millioner kroner. På spørsmål fra DN om hvordan selskapet finansieres, henviste Valand til dokumentene på flere hundre sider som var sendt inn til SEC. Dokumentene viste at selskapet hadde hentet om lag 50 millioner kroner ved utstedelse av konvertible lån, og at det var hentet penger via aksjeemisjoner.

En stor del av finansieringen har vært lån fra Valands private investeringsselskap, Mission Alliance Holding. I september ga dette selskapet et lån på 680.000 kroner til det tyske datterselskapet. I mai ble det gitt et lån på 4,3 millioner kroner til et annet datterselskap.

I et av dokumentene som ble sendt inn til SEC, ble det nevnt at Valand, om nødvendig, ikke ville kreve tilbake utestående tilsvarende rundt 27 millioner kroner.

Bostyrer fikk ikke solgt

Wavetech har tidligere bare bestått av det tyske selskapet Wavetech GmbH. I dag består det av fem selskaper, med det amerikanske selskapet Wavetech Group som morselskap. Valand eier fortsatt ni prosent av det tyske selskapet, mens det amerikanske morselskapet eier resten.

Det finnes ingen offentlige aksjonærlister for det amerikanske selskapet. DN fikk for et halvt år siden bekreftet at aksjonærene stort sett er de samme som tidligere var aksjonærer i det tyske selskapet, som hadde en lang rekke ukjente nordmenn på eiersiden.

En av dem var investor Morten Østberg. Rett før hans familieselskap Østbergs as gikk dundrende konkurs for halvannet år siden, hevdet Østberg at selskapet hans satt med 291.000 aksjer i Wavetech Group til en verdi av 50 millioner kroner.

Ifølge bostyrer Oddgeir Lydersens innberetning eide Østbergs 165.000 aksjer, tilsvarende en eierandel på 1,6 prosent, mens det forelå en opsjon på å kjøpe ytterligere 126.000 aksjer. Basert på Wavetechs ønskede verdsettelse på om lag 150 millioner dollar, skulle de 165.000 aksjene fått en verdi på om lag 25 millioner kroner ved børsnoteringen.

Lydersen fortalte at det var folk som hadde meldt interesse for Wavetech-aksjene, men at budet var så lavt at han ikke ville selge.

– Tilbudet var ikke i nærheten av det jeg håper og tror jeg kan få for disse aksjene. Jeg har derfor valgt å avvente, i og med at selskapet har planer om å gå på børs, sa Lydersen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.