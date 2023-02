Artikkelen fortsetter under annonsen

EU-landene er enige om et pristak på russiske oljeprodukter, som diesel, på 100 dollar fatet, opplyser diplomater til Reuters.

Nyheten bekreftes i en Twitter-melding fra det svenske EU-formannskapet.

Diplomater opplyser til Reuters at det også er enighet om et pristak på 45 dollar fatet på russiske rabatterte oljeprodukter som fyringsolje. Dette er i tråd med forslaget som ble lagt frem av Europakommisjonen.

Mer komplisert enn andre oljepristak

Saken ble diskutert på et møte i Stockholm fredag, der innenriks- og justisministrene i EU-landene deltok. EUs mål var å få på plass en avtale innad i unionen før G7-landenes pristak på importerte russiske oljeprodukter trer i kraft 5. februar.

Fredagens pristak er sett på som mer komplekst og med større konsekvenser for oljemarkedet enn pristaket på russisk råolje som ble innført i starten av desember.

Det skriver CNBC, som viser til flere analytikere mediet har vært i kontakt med.

– Vi venter noe disrupsjon, særlig på svært kort sikt, ettersom EU-markedet fortsetter å rette seg over mot alternative forsyningskjeder. Vi venter også at dette vil gi bidra til å presse prisen oppover på oljeprodukter generelt, sa Matthew Sherwood, analytiker hos tidsskriftet The Economists analyseavdeling.

Sherwood la til at de ser for seg at enkelte forsyningskjeder nå legges om, der Russland nå i større grad sender oljeprodukter til Kina, India, Midtøsten og Afrika, mens Europa samtidig i større grad vil importere fra India, Midtøsten og USA.

Det igjen vil i sin tur trekke fraktkostnadene oppover, sa han videre.

– Kan like gjerne snu opp

Oljeprisen steg fredag ettermiddag fra 82 til 84 dollar i kjølvannet av sterke amerikanske jobbtall, men falt senere kraftig tilbake.

Rett før klokken 21.00 norsk tid omsettes brentoljen for litt under 80 dollar i spotmarkedet, tilsvarende en nedgang på rundt fem prosent fra dagens pristopp. Oljeprisen er dermed på sitt laveste på tre uker.

Tor A. Svelland leder det råvarebaserte hedgefondet Svelland Capital, som har levert best avkastning i Norden de siste fem årene. Han ser ingen umiddelbar årsak til at oljeprisen skal falle så mye. Han peker heller på tekniske årsaker.

– Oljen ble trukket oppover tidligere i dag takket være bra etterspørsel, blant annet i Kina der det kjøpes mye mer. For meg blir dette veldig teknisk. Oljeprisen kan like gjerne snu opp igjen, sier Svelland til DN.

Han understreker at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til pristakets effekt på oljemarkedet. Han tror i alle tilfeller at oljeprisen skal mye høyere før sommeren.

– En ting er sikkert, og det er at EU provoserer russerne enda mer. Russerne kan gjøre mottrekk. Hva skjer hvis russerne på mandag går ut og sier at de skal eksportere mindre råolje? Da kan oljeprisen gå i 90 dollar med en gang, sier Svelland.

- Ikke veldig lett å forstå

Akers sjeføkonom Torbjørn Kjus klør seg også i hodet over prisfallet, men peker på generell uro og lav likviditet i markedet som mulige årsaker.

– Det er ikke veldig lett å forstå. At oljeprisen faller kan bety at markedet tror pristaket er satt så høyt at det ikke gir noen effekt på tilbud av russiske produkter, slik man kanskje trodde på forhånd, sier Kjus til DN.

På mellomlang sikt mener Kjus det er en større risiko for høye oljepriser enn lave.

– En ganske skeiv risiko, spør du meg. Gjenåpningen i Kina er den viktigste enkeltfaktoren i 2023, som jeg tror kan gi én million fat ekstra i etterspørsel fra første til fjerde kvartal.

Russland eksporterer stadig olje

Oljeproduktpristaket skal bidra til å minske Russlands inntekter fra salg til tredjeland, og kommer i kjølvannet av at EU og G7-landene innførte pristak på russisk råolje i starten av desember. Også Norge har meldt seg på dette pristaket.

Målet med pristakene er å gjøre det vanskeligere for Russland å omgå vestlige oljesanksjoner ved å selge olje til land som ikke praktiserer det samme sanksjonsregimet.

Selges oljen eller oljeproduktene for mer enn pristakene, forbys tjenester som forsikring, finansiering og teknisk assistanse.

Likevel meldte Reuters for et par uker siden at russiske aktører har inngått avtaler med for eksempel Kina, som ikke praktiserer pristak.

Dermed lastes for eksempel olje fra havner vest i Russland på kinesiske supertankere registrert i Panama, som siden frakter oljen til Kina.

– Konsekvensene av sanksjonene mot eksport av russisk råolje ser etter to måneder ikke ut til å ha vært like ødeleggende som ventet, kommenterte Stephen Bannock, senioranalytiker hos PVM Oil Associates London i et notat publisert kort tid etter at Reuters for halvannen uke også meldte at Russland økte oljeeksporten i januar kontra desember.

Bannock er klar på at det samme ikke nødvendigvis vil skje hva gjelder raffinerte oljeprodukter, som det altså innføres pristak på nå.

– Kina og India har vært en livline for Russlands eksport av råolje gitt de to landenes store raffineringskapasitet. Det betyr videre at de vil fortsette å kjøpe billig, russisk råolje og raffinere den selv, heller enn å importere ferdig raffinerte oljeprodukter, sa Bannock.